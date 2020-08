Machern

Die Kommunalaufsicht des Landkreises hat den Mai-Beschluss zum Thema Grünpflege beanstandet. Konsequenz: Vorerst bekommt keiner den Zuschlag, das üppig gedeihende Orts-Grün zu stutzen.

Bürgermeister fuhr Gemeinderat zwei Mal in die Parade und erhält Recht

Nachdem der Rat zwei Mal hintereinander entschied, den Auftrag nicht an die Macherner Grünprofi GmbH zu vergeben und Bürgermeister Karsten Frosch ( CDU) dagegen in Widerspruch gegangen war, lag die Entscheidung beim Kreis. Drei Firmen waren angefragt worden. Zwei hatten Angebote abgegeben: die Grünprofis mit einem Bruttopreis von 24 481 Euro und HBB Müller aus Bennewitz mit 24 643,91 Euro. HBB hatte zusätzlich zwei Prozent Skonto gewährt, sollte die Gemeinde binnen zehn Tagen zahlen. Für die Ratsmehrheit war das ein Grund, das günstigere Angebot aus Bennewitz zu bevorzugen. Die Verwaltung wiederum hatte die Grünprofis vorn gesehen.

Anzeige

Kreis: Rats-Favorit HBB hätte ausgeschlossen werden müssen

Der Landkreis gab Frosch jetzt in einem Punkt Recht. Sein Widerspruch sei rechtmäßig gewesen. Der von HBB unaufgefordert angebotene Preisnachlass hätte nicht berücksichtigt werden dürfen, stellt das Landratsamt klar. Das Angebot der Firma hätte vielmehr ausgeschlossen werden müssen.

Weitere LVZ+ Artikel

Grünprofis bekommen Auftrag ebenfalls nicht

Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass die Grünprofis nun als Sieger vom Platz gehen. Der Landkreis stellte bei der Überprüfung vielmehr fest, dass eine Reihe von Schnitzern unterliefen, die auch die Auftragsvergabe an den Macherner Platzhirsch nicht erlauben. In einem Protokoll, das die Vergabestelle des Kreises aufsetzte, seien sämtliche vergaberechtliche Beanstandungen ersichtlich. „Diese umfassen die Prüfung der Wahl der Verdingungsordnung, die Wahl der Vergabeart, die Losbildung, die Eignungsprüfung und Verfahrensteilnehmer, die Leistungsbeschreibung, die Vergabeunterlagen und Fristen, die Angebotsöffnung, die Prüfung und Wertung der Angebote und die Dokumentation“, heißt es im abschließenden Schreiben der Rechtsaufsicht. Hinsichtlich der Eignungsprüfung gelte, dass ein öffentlicher Auftrag ausschließlich an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige (geeignete) Unternehmen vergeben werden dürfe. Diese Prüfung habe bei beschränkten Ausschreibungen ohne Teilnahmewettbewerb und bei freihändigen Vergaben bereits vor der Angebotsabfrage zu erfolgen. Weiterhin solle bei derlei Vorgehen nicht permanent das gleiche Unternehmen zum Zuge kommen. „Im vorliegenden Fall“, urteilt der Kreis, „fehlt es an der notwendigen Eignungsprüfung der drei Unternehmen, die zur Abgabe aufgefordert wurden.“

Mitarbeiter wollen sich im Vergaberecht weiterbilden

Die Gemeinde habe die Fehler intensiv ausgewertet und wolle sie künftig vermeiden, erklärt das Rathaus. „Da das Vergaberecht sehr umfangreich ist, werden sich die Mitarbeiter weiterbilden und bei größeren Aufträgen externe Berater hinzuziehen“, lautet eine der Lehren.

Bleibt das Unkraut bis dahin stehen? „Nein, natürlich nicht“, erklärt Frosch. In diesem Jahr werde die Grünpflege zwar nicht mehr neu ausgeschrieben. Aber wo der Kommune das Gras über den Kopf wächst, will der Ortschef kleinere Aufträge direkt auslösen. „Nur so können wir die Verkehrssicherungspflicht garantieren.“ Für eine ordnungsgemäße Vergabe im kommenden Jahr hätten die Vorarbeiten bereits begonnen.

Lesen Sie auch:

Von Simone Prenzel