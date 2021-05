RegioApp hilft regionalen Erzeugern im Leipziger Muldenland auf die Sprünge

Muldental

In Zeiten von Corona legen viele Menschen beim Lebensmittelkauf besonders viel Wert auf Nachhaltigkeit. Außerdem bevorzugen sie regionale Erzeugnisse. Ein Umstand, den sich die Leader-Region Leipziger Muldenland zunutze macht. Wer Versorgungsstrukturen abseits von Discountern und Supermärkten bevorzugt, kannt neuerdings die RegioApp in Anspruch nehmen. Sie erleichtert den Zugang zu regionalen Erzeugnissen, was beiden Seiten hilft: Verbrauchern und Produzenten. Entwickelt wurde die App vom Bundesverband der Regionalbewegung, mit dem die Leader-Region 2020 eine Kooperation einging.

Kunden werden automatisch zum Treffer navigiert

Die RegioApp läuft auf Smartphones, Notebooks oder Tablets. Das Gerät erkennt automatisch den Standort des Nutzers und bietet ihm eine Übersicht über alle „Treffer“ im Umkreis an. Ob Einheimischer oder Tourist - auf einen Blick sieht jeder regionale Hersteller und Verkaufsstellen und wird direkt zur hinterlegten Anschrift navigiert. Der Vorteil: Für Hof- oder Dorfläden, die bislang nur als Geheimtipp galten, erschließen sich völlig neue Kundenkreise. Die Palette derjenigen, die sich registrieren lassen können, ist breit gefächert. „Sie reicht von Obst- und Gemüsebauern über Gärtner und Tierzüchter bis zu Bäckern und Fleischern“, erläutert Kati Lange, zuständige Mitarbeiterin des Regionalmanagements. Aber auch für Gaststätten, die auf heimische Produkte setzen, ist die App gedacht.

Ein erstes Zwischenfazit seit Einführung der App fällt positiv aus: „Aktuell verzeichnet das Leipziger Muldenland bereits 28 Einträge, darunter Erzeuger, Verkaufsstellen und Gastronomen“, berichtet Kati Lange. Bereits rund 870 Mal wurde die App aufgerufen.

Zu 100 Prozent regionales Angebot im Rittergut Kössern

„Der stetige Zuwachs in der RegioApp ist erfreulich“ bemerkt Kati Lange, die im Leipziger Muldenland nicht nur für die App, sondern auch für Landtourismus und Marketing insgesamt zuständig ist. Besonders freut sie sich über den jüngsten Eintrag: das Rittergut Kössern. „Damit haben wir einen Partner an Bord, bei dem man die regional produzierten Lebensmittel nicht nur vor Ort im Hofladen erwerben, sondern auch kulinarisch im Café verkosten kann – und das alles in einem romantischen Ensemble in einer touristisch attraktiven Lage.“ Beide Lokalitäten befinden sich im ehemaligen Kuhstall des historischen Komplexes. Nach dem Motto „Gutes kommt vom Gut“ werden im Hofladen ausgewählte Produkte aus dem Muldental vorgehalten: Wurst von der Direktvermarktung Christian Hahn, Saft der Saftmanufaktur Kerstin Lieber oder Bier vom Nerchauer Brauhaus. Der Gast erhält nicht nur einen Überblick über die im Rittergut angebotenen Produkte, er erfährt dank App auch, woher sie stammen und wie sie hergestellt werden. Denn die Partnereinträge sind auch untereinander verlinkt.

Wie können sich Anbieter registrieren lassen? Betrieben, die ihren Sitz in der Leader-Region Leipziger Muldenland haben, steht das innovative Marketinginstrument zur Verfügung. Sie werden kostenlos in die App aufgenommen. Vom Einreichen der Unterlagen bis zur Freischaltung für die Öffentlichkeit vergehen meist nur ein paar Stunden. Um das Netzwerk auszubauen, gibt es einen kostenlosen Marketingbaukasten mit Logos, Icons und Buttons, die leicht in eigene Internetseiten oder Online-Shops integriert werden können. Auf Anfrage sind auch Flyer und weitere Werbemittel erhältlich. „Alle Direktvermarkter aus der Region, deren Angebot noch nicht in der App auffindbar ist, sind herzlich eingeladen, sich ebenfalls registrieren zu lassen und ihr regionales Angebot so digital sichtbar zu machen“, betont das Regionalmanagement. Interessenten für die RegioApp können sich beim Regionalmanagement Leipziger Muldenland unter Telefon 03437/707071 oder per E-Mail unter regionalmanagement@leipzigermuldenland.de melden. Mitgliedskommunen sind die Städte und Gemeinden Bad Lausick, Bennewitz, Borsdorf, Brandis, Colditz, Grimma (ohne die Ortsteile der ehemaligen Stadt Mutzschen), Lossatal, Machern, Naunhof, Otterwisch, Parthenstein, Thallwitz, Trebsen und Wurzen.

Nicht nur Ortskundige kommen so auf den Geschmack

Marianne Burger, die Leiterin des Hofladens, freut sich, dass der Anlaufpunkt nun über die bundesweite App gefunden wird. So lernen jetzt nicht nur Ortskundige den Hofladen kennen, sondern auch Radfahrer, die eine Rast auf dem Mulderadweg einlegen, oder Ausflügler aus Leipzig, die einen Abstecher nach Grimma planen. Den Nutzern der RegioApp wird eine riesige Datenbank in die Hand gegeben, innovativ, kostenfrei und leicht bedienbar. Nun hofft Marianne Burger nur noch, ihre Gäste bald wieder samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr bedienen zu dürfen und den Tagestouristen das Muldental im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft zu machen.

Von Simone Prenzel