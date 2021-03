Regionale Touristikbranche hält sich mit Prognosen zurück

Landkreis

Die ersten Museen hatten im Landkreis Leipzig ihre Türen für den Publikumsverkehr wieder geöffnet. Wohlwissend, dass die Öffnung nur von Kurzer dauer sein könnte.

Schlechte Stimmung

„Die Stimmung in der regionalen Touristikbranche ist extrem schlecht“, berichtet die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland, Sandra Brandt. Zwar sei durchaus eine anziehende Nachfrage nach touristischen Anfragen in den Tourist-Informationen der Kommunen spürbar und seien auch schon viele Ferienhäuser in der Region vorgebucht.

Und zudem hätten sich auch im vergangenen Jahr nach Beginn der Pandemie die Buchungen und Umsätze in den beiden Sommermonaten Juli und August auf dem Niveau des vorangegangenen Jahres bewegt. „Aber für eine Prognose den Sommer 2021 betreffend ist es ob des kaum abschätzbaren Umfangs der dritten Welle und der Unwägbarkeiten des Impfprozesses viel zu früh“, so Brandt.

Freizeiteinrichtungen in den Startlöchern

In dieser ihrer Einschätzung überein stimmt die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Sächsisches Burgen- und Heideland mit der Geschäftsstellenleiterin des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. Regina Heinze zufolge stehen zwar einige Freizeiteinrichtungen wie der Irrgarten der Sinne in Kohren-Sahlis in den Startlöchern und ist ferner die Nachfrage nach touristischen Angeboten grundsätzlich vorhanden. „Und ebenso lassen die uns telefonisch und per E-Mail erreichenden Anfragen den Schluss zu, dass auch in diesem Sommer viele einen Kurzurlaub vor der Haustür geplant haben“, so Heinze.

Hoffen auf die Sommermonate

Doch alles stehe und falle am Ende mit der politischen wie pandemiologischen Großwetterlage. Auch ihr Verband, so Heinze, hoffe auf eine Wiederholung des vergangenen Sommers und setze dabei darauf, dass Auslandsreisen unter den Bedingungen der Pandemie nach wie vor schwierig zu planen und zu realisieren seien. „Derzeit haben wir aber alle Hände voll zu tun mit dem Management der verlegten oder sogar schon wieder abgesagten Veranstaltungen“, so die Geschäftsstellenleiterin, die darauf hinweist, dass Interessenten im Glasanbau der Bornaer Geschäftsstelle Zugriff auf die dort bereitgehaltenen Broschüren und Flyer haben.

Von Roger Dietze