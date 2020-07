Regionalexpress bei Machern ausgebremst: Steine auf der Schiene

Machern

Eine harte Bremsung musste ein Regionalexpress wegen Betonteilen auf den Gleisen am Montagnachmittag in Machern hinlegen. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatte der Lokführer einen Schlag bemerkt und geistesgegenwärtig reagiert. Danach sei er langsam weitergefahren und habe die Polizei informiert.

Kinder und Jugendliche in der Nähe der Gleise

Die Beamten wurden auf einen 18-jährigen Jugendlichen und zwei 13-jährige Kinder in der Nähe der Gleise in Machern aufmerksam. In einem Rucksack fanden sie eine kleine Betonplatte und Steine. Das Smartphone des Jugendlichen wurde als Beweismittel sichergestellt.

Trotz der Schnellbremsung wurde im Regionalexpress zum Glück niemand verletzt. Im Bahnhof Wurzen konnten die Reisenden aussteigen und mit dem nächsten Zug ihre Fahrt fortsetzen. Der Triebfahrzeugführer stellte erhebliche Schäden an den Rädern des Triebwagens fest. Das Ausmaß der Schäden am Zug und die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Bundespolizei ermittelt in dem Fall

Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Ob ein Zusammenhang mit vergangenen Vorfällen besteht, ist auch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei Leipzig weist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich auf die Gefahren an Bahnanlagen hin. Kommt es durch das Betreten oder das Bereiten von Hindernissen zu einer Beeinträchtigung des Zugverkehrs, können neben strafrechtlichen Konsequenzen auch zivilrechtliche Forderungen der Eisenbahnverkehrsunternehmen auf die Verursacher zukommen. Solche Ansprüche können im Einzelfall noch bis zu 30 Jahren nach der Tat geltend gemacht werden.

