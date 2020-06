Regionalverbände registrieren durch Corona verstärkte Nachfrage nach Kleingärten

Landkreis Leipzig

Die Corona-Pandemie hat die Welt um uns verändert. In einzelnen Bereichen auch durchaus im Positiven. Etwa hinsichtlich der Nachfrage nach Kleingärten. Beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) spricht man sogar von „mindestens einer Verdopplung“ der Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr.

Corona sorgt für zusätzlichen Schub

Eine Einschätzung, die Frank Lichtenberger, Präsident des Regionalverbandes „Muldental“ der Kleingärtner, absolut bestätigen kann. „Gut ein Drittel unserer 85 Vereine verfügt derzeit über keine freien Parzellen mehr“, so Lichtenberger. Corona habe noch einmal für einen zusätzlichen Schub gesorgt, wobei hilfreich war, dass die sächsische Landesregierung den Zugang zum Kleingarten auch in den vergangenen Wochen ermöglicht hat. „Das Gespräch über den Gartenzaun war somit unter Beachtung des Mindestabstandes weiterhin möglich, und entsprechend haben wir die Entscheidung der Landesregierung sehr begrüßt“, so der Regionalverbands-Präsident, für den der Kleingarten ein Ort ist, an dem man sich auch in Zeiten einer Pandemie an der frischen Luft bewegen könne.

Vor allem junge Menschen werden zum Selbstversorger

Und in welchem zudem Gesundes für die eigene Küche anzubauen möglich sei. „Wir registrieren ein verstärktes Interesse unter jungen Leuten, sich mit dem Kleingarten auch explizit unter diesem Gesichtspunkt zu beschäftigen“, so Lichtenberger. Wenn man in Zeiten lebt, in denen der Mundschutz auch beim Einkaufen zur Pflicht geworden ist, dann wisse man es umso mehr zu schätzen, zumindest den Gemüsestand im Supermarkt links liegen lassen zu können. „Und in Zeiten, in denen Spielplätze vorübergehend geschlossen werden, wissen insbesondere Familien, was sie an ihren eigenen Schollen haben.“

Verwaltung und Verpachtung sind laut dem Regionalverbands-Präsidenten, der selbst den Vorsitz in einer Wurzener Gartensparte innehat, in den vergangenen Wochen um einiges umständlicher gewesen. „Da keine persönlichen Zusammenkünfte möglich waren, mussten zwangsläufig alle Absprachen über andere Kanäle laufen. Und weil nicht alle unsere Vorstände mit der modernen Technik gut vertraut sind, fällt mein Lob für ihre im zurück liegenden viertel Jahr erbrachte Leistung um so größer aus“, so Lichtenberger, der von einer zwei- bis dreifach höheren Arbeitsbelastung gegenüber normalen Zeiten spricht.

Verbände hoffen, dass neue Pächter länger bleiben

Alles andere als normal waren die vergangenen drei Monate auch beim Regionalverband der Kleingärtner der Gebiete Borna, Geithain, Rochlitz und Umgebungen, dessen Zuständigkeitsbereich auch Bad Lausick und Colditz umfasst. „Auch wir können bestätigen, dass Corona einen Verpachtungs-Schub gebracht hat“, so Geschäftsführerin Ulrike Gebhardt, die hofft, dass die gestiegene Nachfrage nach der eigenen Scholle nachhaltig sein wird. „Im Garten ist es nun einmal sehr schön, und es gibt wohl nichts Lehrreicheres für Kinder, als sich vom Gartennachbarn den Anbau von Gemüse abzuschauen und damit einen unmittelbaren Bezug zur Natur zu bekommen.“

