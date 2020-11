Regionalverband der Kleingärtner verliert Rechtsstreit vorm Landgericht

Wurzen

Das wird teuer. Der Muldentaler Regionalverband (RV) der Kleingärtner muss tief in die Kasse greifen, um einen seit Jahren währenden Rechtsstreit zu bezahlen. Denn die 4. Zivilkammer des Landgerichtes Leipzig hat jetzt im Berufungsverfahren die Klage des RV gegen den Kleingartenverein (KGV) „Am Doktorteich“ abgewiesen.

„Damit wurde endlich der Rechtsfrieden wieder hergestellt“, sagte Patric Blum. Der Trebsener Anwalt vertrat den Vereinsvorstand erstmals im März 2018 vor dem Amtsgericht Grimma und konnte seinerzeit bereits einen Sieg für seinen Mandanten verbuchen.

Kündigungsgründe des Verbandes sind unhaltbar

Hintergrund der juristischen Auseinandersetzung beider Parteien ist die Kündigung des Verwaltungsvertrages zwischen dem Verband und dem KGV Doktorteich im April 2015. Als Trennungsgrund gab der RV unter anderem „vorsätzliche Verstöße gegen die Satzung“ an. Darüber hinaus forderte die Dachorganisation vom Vereinsvorsitzenden Rüdiger Weiß die Herausgabe sämtlicher Unterlagen sowie der Unterpachtverträge.

Doch Weiß wehrte sich dagegen, so wie auch Steffen Göttlinger, Chef des KGV „Muldenaue“. Seine Verhandlung steht allerdings noch aus. Das Endurteil soll am 17. November ebenfalls in Leipzig gesprochen werden. Am Ergebnis lässt der 65-Jährige angesichts des jüngsten Richterspruchs keinen Zweifel. Schließlich wertete schon das Amtsgericht die angeführten Kündigungsgründe des RV als unhaltbar.

Anwalt Blum zeigt sich über den Ausgang erleichtert

„Damit gibt es ebenfalls keinen Anspruch auf die Herausgabe von Unterlagen“, informierte Blum. Er zeigte sich zugleich erleichtert über den Ausgang des langwierigen Streits, der darin mündete, dass die drei Gartenvereine „Am Doktorteich“, „Muldenaue“ sowie „Am Windmühlenweg“ am 4. April 2017 einen eigenen Stadtverband gründeten. Jene Abspaltung führte letztlich zu einem tiefen Zerwürfnis mit dem RV. „Es war allerdings nie unsere Intention, mit diesem Schritt eine Konkurrenz aufzubauen“, betonte Göttlinger, der zugleich Sprecher des Wurzener Stadtverbandes ist.

Aus Sicht von Rechtsanwalt Blum wäre der Klageweg übrigens zu keinem Zeitpunkt notwendig gewesen, zumal jetzt Kosten in Höhe von 12 000 Euro auf den RV zukommen.

Von Kai-Uwe Brandt