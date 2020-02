Wurzen

Am frühen Montagmorgen, kurz vor 5 Uhr, bemerkte eine Reinigungskraft, dass am Wochenende in die Wurzener Kindertagesstätte in der Eduard-Schulze-Straße eingebrochen worden war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass sich der unbekannte Täter durch ein Fenster Zutritt zur Einrichtung verschafft hatte.

Schaden noch nicht ermittelt

Es wurden mehrere Räume und Schränke der Hort- und Kindergartenanlage durchsucht. Was gestohlen wurde und welcher Gesamtschaden entstand, ist derzeit noch nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Vor Ort wurden Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

