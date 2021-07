Rekordhaushalt: Brandis investiert in seine Schulen

Brandis

Über trotz Corona stabile Gewerbeeinnahmen freuen kann sich die Stadt Brandis. „Im Ergebnis haben unsere Stadträte mit rund 20 Millionen Euro einen Rekordhaushalt für dieses Jahr beschließen können“, freut sich Bürgermeister Arno Jesse (SPD).

„Auf der Basis dieser finanziellen Ausstattung sind wir in der Lage, alle kommunalen Schlüsselprojekte wie das Beuchaer Kulturhaus und die Erweiterungen unserer Schulen wie geplant fortzuschreiben“, so das Stadtoberhaupt.

Grundschul-Ergänzungsbau für 2022/23

Hinsichtlich des zweiten Bereiches Priorität besitzt die Brandiser Grundschule. Einhergehend mit dem Einpegeln der Schülerzahlen auf einem konstant hohen Niveau hat sich in der Bildungsstätte ein Bedarf an Bewegungs-, Hort- und zusätzlichen Speiseräumen aufgetan. Um diesen zu decken, plant die Stadt den Neubau eines multifunktionalen Ergänzungsbaus, bei dem laut Jesse Fördermittel zum Einsatz kommen sollen, die ursprünglich für die Sanierung des Jahnstadions beantragt worden waren.

„Weil dieses Vorhaben nach Lage der Dinge deutlich teurer werden wird, haben wir es erst einmal zurückgestellt. Umso zuversichtlicher sind wir, den Grundschul-Ergänzungsbau bereits für das Schuljahr 2022/23 fertigstellen zu können“, so der Brandiser Rathauschef.

6,5 Mio. Euro für Oberschul-Erweiterung

Diesem zufolge liegt im Anschluss daran in seiner Kommune der Fokus im Schulbereich auf der Oberschule, die ebenso wie der Speiseraum des Schulcampus schon seit Längerem an ihre Grenzen stoßen würde. In der Konsequenz war 2019 die Verwaltung vom Stadtrat mit einem Grundsatzbeschluss zur Planung einer Erweiterung der Bildungsstätte samt neuem Speiseraum beauftragt worden.

„Der Förderantrag wird aktuell vom Freistaat bearbeitet. Unabhängig von einer Bewilligung wollen wir das Vorhaben auch über Stadtbaumittel vorantreiben, sodass eine bauliche Umsetzung ab 2023 avisiert werden kann“, so Jesse, der von einem Gesamtvolumen von rund 6,5 Millionen Euro spricht.

Keine Fördermittel für Straßenbau

Einiges an Geld könnte die Stadt Brandis in naher Zukunft auch in die Ertüchtigung ihrer Straßen stecken. Allein in diesem Bereich steckt der Teufel im Detail. Es gibt nämlich aktuell laut dem Brandiser Rathauschef keine diesbezügliche Förderung.

Für den geplanten Ausbau der Straße Am Bahnhof samt dem Investitionsvorhaben „Umgestaltung Bahnhofsumfeld“ immerhin halten sich die diesbezüglichen Auswirkungen in Grenzen. „Hierbei können wir aufgrund der innerstädtischen Lage des Areals auf Fördermittel aus dem Bereich Städtebau zurückgreifen“, erläutert Jesse.

Von Roger Dietze