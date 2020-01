Nach dem Tod zweier Männer in einem Pool in Gerichshain wird wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung mit Todesfolge gegen einen 41-Jährigen ermittelt. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Leipzig am Montag bestätigte, habe auch Trockeneis eine Rolle gespielt. Unterdessen stellt ein linkes Internetportal Zusammenhänge zur rechtsextremen Szene her.