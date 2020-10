Rentner fällt in Hohburg auf Betrüger rein

Hohburg

In Hohburg haben bisher unbekannte Betrüger einen fünfstelligen Betrag erbeutet. Ein Rentner (72) erhielt am Donnerstagmittag einen Anruf von einem unbekannten Mann, der sich als Mitarbeiter einer Bank vorstellte. Der Unbekannte erklärte, dass seine Sicherheitsstufe erhöht werden solle und demnächst ein weiterer Mitarbeiter Kontakt zu dem Senior aufnimmt und sich dem Anliegen annehmen werde.

Tan-Liste ausgehändigt

Wenig später meldete sich erneut ein unbekannter Mann, der sich ebenfalls als Bankangestellter ausgab. Der Mann erklärte, dass er für die neue Sicherheitsstufe eine Nummer der TAN-Liste benötigen würde.

Anzeige

Nachdem der 72-Jährige die geforderte Nummer übergab, stellte seine Ehefrau (67) fest, dass ein Geldbetrag in Höhe einer niedrigen fünfstelligen Summe unberechtigt vom Konto abgebucht wurde.

Verschiedene Betrugsmaschen

In den vergangenen Wochen erfolgten mehrere Anrufe durch Unbekannte bei älteren Menschen. In allen registrierten Fällen gaben sich die Anrufer unter anderem als vermeintliche Verwandte, Vertreter von Versicherungen, Bankangestellte sowie als Polizisten aus. Im Gespräch wurden verschiedene Sachverhalte inszeniert und der Kontakt teilweise über mehrere Tage gehalten bevor eine Geldforderung gestellt wurde. Neben der Forderung von Geld überredeten Betrüger ihre Opfer dazu Google-Play-Karten zu kaufen und die Bestätigungsnummern zu übermitteln.

Telefongespräche sofort beenden

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor Geldgeschäften mit Fremden am Telefon. Niemand sollte sich nicht auf ein derartiges Gespräch einlassen. Sollten Personen dennoch darauf eingehen und den geforderten Geldbetrag übergeben oder überweisen, ist dieser in der Regel verloren. Derartige Telefongespräche sollten umgehend beendet und die Polizei kontaktiert werden.

Von lvz