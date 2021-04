Rettung: Gesellschaft übernimmt Autohaus Linke in Grimma und Wurzen

Grimma

Zeile

Die Autohaus Linke GmbH & Co. KG sowie die Autodienst Linke GmbH konnten im Rahmen eines Eigenverwaltungsverfahrens erfolgreich neu ausgerichtet werden. Das teilte am Donnerstag Rechtsanwalt Heiko Schaefer mit. Eine Gesellschaft der Vicus Group AG des Leipziger Unternehmers Michael Klemmer übernehme zum 1. Mai den Geschäftsbetrieb beider Unternehmen. Am Mittwochabend seien die Verträge unterzeichnet worden, so Schaefer.

38 Arbeitsplätze werden in Grimma und Wurzen erhalten

„Wir erhalten beide Standorte“, wird Michael Klemmer, Vorstandsvorsitzender der deutschlandweit agierenden Gruppe, in einer Mitteilung zitiert. Im Zuge eines Betriebsübergangs würden alle Mitarbeiter übernommen und die 38 Arbeitsplätze erhalten, so dass der Betrieb nahtlos weitergeführt werden könne. Damit seien die zwei Autohäuser am Standort in Grimma (Opel und Seat) sowie das Opel-Autohaus in Wurzen mit jeweils angeschlossenem Werkstattbetrieb gesichert.

Es gab mehrere Interessenten für das Grimmaer Autohaus

Die Wahl sei in einem „strukturierten Investorenprozess“ gefallen. „Es gab mehrere Interessenten, aber die Vicus Group AG hat das überzeugendste Angebot abgegeben“, so Rechtsanwalt Schaefer. „Die Zustimmung des Gläubigerausschusses liegt ebenfalls schon vor“, teilt sein Kollege Christian Heintze mit. Beide sind für die Restrukturierungskanzlei BBL Brockdorff in Dresden tätig und haben die Geschäftsführung in dem Eigenverwaltungsverfahren beraten.

Linke: Aus eigener Kraft war uns Neustart nicht möglich

„Wir freuen uns mit unseren Mitarbeitern über die neue Perspektive für beide Standorte. Ein Neustart aus eigener Kraft war uns nicht mehr möglich,“ sagt Geschäftsführer Ulrich Linke. Der Firmengründer (70) musste im Oktober vorigen Jahres nach dem plötzlichen wie unerwarteten Tod seines Sohnes Marcus Linke wieder als Geschäftsführer einsteigen und sah durch die Schwierigkeiten keinen anderen Ausweg.

Ist in Schieflage geraten: Das Autohaus Linke in Grimma wird von einer Gesellschaft übernommen. Quelle: Frank Prenzel

Das traditionsreiche Autohaus Linke war nicht mehr zahlungsfähig, am 26. Januar hatten die beiden Gesellschaften der Unternehmensgruppe eine Sanierung in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Leipzig beantragt. Grund seien Liquiditätsprobleme im Zuge der Covid-19 Pandemie und der hiermit verbundenen Auswirkungen der Lockdown-Maßnahmen gewesen, heißt es. Der stationäre Verkauf von Fahrzeugen sei dadurch zum Erliegen gekommen.

Vom Amtsgericht bestellter Rechtsanwalt zufrieden

Das Gericht hatte nach dem Antrag die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Der durch das Amtsgericht Leipzig zum Sachwalter bestellte Rechtsanwalt Nils Freudenberg aus der Kanzlei Tiefenbacher Rechtsanwälte ist der Mitteilung zufolge ebenfalls zufrieden: „Die Geschäftsführung hat den gesamten Prozess mit den beteiligten Beratern professionell und zügig gesteuert. Damit ist auch für die Gläubiger ein bestmögliches Ergebnis erzielt worden.“

Lesen Sie auch:

Darum geriet das Grimmaer Autohaus Linke ins Schlinger und meldete Insolvenz in Eigenverwaltung an.

Von Frank Prenzel