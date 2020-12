Rettungsstandort in Oelzschau wird ein Tiny House – Kritik an Deutzen

Landkreis Leipzig

Bei der Erfüllung der Hilfsfristen hinkt der medizinische Rettungsdienst im Landkreis Leipzig den Vorgaben massiv hinterher. Eigentlich soll ein Rettungswagen im Freistaat in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten vor Ort sein. Im ersten Halbjahr 2019 klappte das nur bei 65 Prozent der Notrufe. Ein neuer Bereichsplan soll Abhilfe schaffen. Dieser regelt insbesondere die Anzahl der Rettungswachen, deren Standorte und Einsatzbereiche, ebenso die Anzahl und Verfügbarkeit der Fahrzeuge.

Ursprünglich war vorgesehen, diese in Dornreichenbach, Ragewitz, Deutzen, Oelzschau und Pegau-Carsdorf zu errichten. Dafür sollten Eula und Groitzsch vom Netz gehen. Doch jetzt gibt es Schwierigkeiten, alle neuen Außenstellen pünktlich zum 1. Januar 2021 in Betrieb zu nehmen.

In der Elsterregion verbleibt die Wache erst einmal in Groitzsch

„In der Elsterregion verbleibt die Wache erst einmal in Groitzsch“, bestätigt Landrat Henry Graichen ( CDU) auf Nachfrage. „Dem Eigenbetrieb ist es trotz umfangreicher Bemühungen nicht gelungen, im Pegauer Ortsteil Carsdorf ein geeignetes Grundstück zu finden.“ Deshalb werde der Rettungstransportwagen vorerst in Groitzsch verbleiben.

Wie aus einer Reaktion Graichens auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, sei ein Antrag auf Verschiebung der Testphase am Standort Carsdorf bei der Landesdirektion Sachsen gestellt. Auswirkungen auf die Fahrzeit bestünden durch den vorübergehenden Verbleib der Wache in Groitzsch für 536 Einwohner aus den Pegauer Ortsteilen Kitzen, Hohenlohe und Thesau. Diese seien standortbedingt nur innerhalb einer Frist von zwölf Minuten zu erreichen. In der Gesamtschau werde die Hilfsfrist im Kreis mit 97,47 Prozent dennoch in Zukunft eingehalten. So zumindest der Plan.

Brandiser Firma liefert speziell für den Rettungsdienst angefertigtes Tiny House

In Oelzschau (Stadt Rötha) ist von der neuen Außenstelle noch gar nichts zu sehen. Hier soll erst in der nächsten Woche ein mobiles Domizil angeliefert werden: ein Tiny House, produziert von der Firma SE-Tinyhouses aus Brandis. Das „Mini-Haus“ verfügt über Räder und eine Zulassung für die Straße, so dass es bei einem erneuten Umzug einfach weitertransportiert werden kann. Bei dem Aufenthaltsbereich für das Einsatzpersonal handelt es sich um eine Spezialanfertigung, die vom Eigenbetrieb Rettungsdienst und Brandschutz des Kreises extra in Auftrag gegeben wurde.

„Nachdem wir in Oelzschau selbst kein geeignetes Objekt finden konnten, haben wir uns für diese mobile Lösung entschieden“, erklärt Carola Schneider, Chefin des Eigenbetriebs. „Das mobile Objekt hat alles, was für den Aufenthalt von zwei Personen erforderlich ist: Sanitäreinheit, zwei Ruheplätze, Ess- und Sitzbereich, Kochnische, PC-Arbeitsplatz, Spinde für zehn Wechselschichtteilnehmer und Stauraum für medizinisches Verbrauchsmaterial.“

So sieht eines der Modelle aus, die die Firma Tinyhouse aus Brandis produziert. Die maßgeschneiderte Lösung für die Retter fällt etwas größer aus als das abgebildete Objekt und soll nächste Woche in Oelzschau anrollen. Quelle: SE-Tinyhouse

Bereits bei der Planung hatte Carola Schneider erklärt: „Wir werden die Entwicklung halbjährlich auswerten. Sollten sich die neuen Strukturen nicht bewähren, wird nachgesteuert.“ Insbesondere die zusätzlichen Außenstellen seien provisorischer Art und würden erst einmal für die Dauer von zwei Jahren getestet.

Rettungssanitäter des DRK beklagen schlechtere Bedingungen

Kritik an den Provisorien gibt es indes bereits. „Mir ist unverständlich, wieso wir bewährte Standorte wie das FTZ Eula aufgeben und dafür in Deutzen in eine Mietwohnung ziehen, die eine erhebliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen mit sich bringt“, nimmt Lutz Lettau, Betriebsratsmitglied beim DRK Leipzig-Land, kein Blatt vor den Mund. „Toilette und Dusche sind nicht nach Männern und Frauen getrennt und befinden sich noch dazu in einem Raum.

Außerdem gibt es nur einen Ruhebereich, den dann eine junge Kollegin Anfang 20 gemeinsam mit einem vielleicht 60-Jährigen nutzen muss. Der Sinn erschließt sich mir nicht“, so der Rettungsassistent, der seit über 30 Jahren zu Notfällen ausrückt. „Die Motivation der Kollegen ist ohnehin schon im Keller. Wir fahren jeden Tag Corona-Einsätze, die ersten sind krank.“ Er wolle nicht darüber klagen, dass die Sanitär keine Corona-Prämie wie Pfleger oder Ärzte bekommen „Das stecken wir alles weg. Aber dafür sollten uns wenigstens ordentliche Bedingungen geboten werden.“ Wie sich die Situation für ihn darstelle, würde die Außenstelle Deutzen die Vorgaben der Berufsgenossenschaft verletzen.

Landkreis Leipzig setzt bewusst auf Provisorien wie ein Tiny House

Landrat Graichen argumentiert hingegen: „Bei den Außenstellen handelt es sich nicht um Rettungswachen, sondern um Fahrzeug-Standorte mit Aufenthaltsbereich.“ Man setze bewusst auf Provisorien und mobile Lösungen wie das Tiny House, um eventuell noch einmal reagieren zu können.

„Denn sollten sich die Standorte nicht bewähren, wäre es auch nicht verantwortbar, dort viel Geld für feste Domizile in die Hand nehmen. Dann lässt sich eine angemietete Wohnung schneller wieder kündigen oder das Tiny House umsetzen.“ Sollten sich die neuen Retter-Adressen dauerhaft bewähren, werde man in die Planung fester Standorte einsteigen, versicherte der Kreischef.

Von Simone Prenzel