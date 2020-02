Borsdorf

Am Montagvormittag, 9.30 Uhr, wurde auf der Borsdorfer Straße in Borsdorf ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt, der sich in einem Einsatz befand.

Transporterfahrer passiert bei Grün die Kreuzung

Während der Fahrt mit Blaulicht und Sirene auf der Bundesstraße 6 kam es im Kreuzungsbereich der Borsdorfer Straße zum Zusammenstoß mit einem Mercedes Sprinter, der bei Grün die Kreuzung passieren wollte. Die Fahrerin des Mercedes und die beiden Rettungssanitäter erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Von thl/lvz