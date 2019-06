Thallwitz

Ob in Görlitz oder Wörlitz – überall entkernen die Mannen um René Riedel prominente Brandruinen. In den nächsten drei Wochen beräumen sie den Reußischen Hof in Thallwitz von Brandschutt: „Verkohlter Dachstuhl, Trockenbau und Fußboden – bis auf Grundmauern und Deckenbalken fliegt alles raus“, bringt es der Bauleiter auf den Punkt. Übrig bleibe ein „nackter Vogel“, wie er es sagt.

Einen Namen machte sich die Firma SVT, die direkt in Regie der Versicherung baut, zuletzt bei Abbrucharbeiten in Leipzig. In der Hermann-Liebmann-Straße war eine Stadtvilla in der Sanierungsphase abgebrannt. Nach dem verheerenden Feuer musste sie „komplett leer gemacht“ werden.

Vollsperrung vor der Gaststätte

Die Siedewitzstraße in Thallwitz ist fortan auf Höhe des abgebrannten Gasthauses voll gesperrt. Man habe sich dazu entschlossen, um zu verhindern, dass lose Teile abstürzen und zum Sicherheitsrisiko für Passanten werden. „Außerdem haben wir so mehr Platz“, erklärt Riedel: „Wir stellen Container auf die Straße, die problemlos abgefahren werden können.“

Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) betont, dass die Zufahrt zu Fleischerei und Friseur gewährleistet sei. „Einzig der Durchgangsverkehr ist eingeschränkt. Wer nach Großzschepa will, muss über Nischwitz oder Böhlitz ausweichen.“ Ausdrücklich dankt Pöge den Behörden des Landkreises: „Genehmigungen, die sonst Monate dauern, lagen innerhalb weniger Tage vor.“

Schaden noch größer als bisher angenommen

Wie berichtet, geriet das auch überregional bekannte Gasthaus „Zum Reußischen Hof“ in der Nacht vom 22. auf den 23. April in Brand. Dabei verunglückte der Betreiber des Hauses tödlich. Nach Abgaben von Andreas Ricken von der Staatsanwaltschaft Leipzig liege das endgültige Obduktionsergebnis vor: „Todesursache war Kohlenmonoxidvergiftung.“ Es entstand ein Schaden von über einer Million Euro.

Laut Gemeinde, die Eigentümerin der Immobilie ist und in deren Auftrag der Wiederaufbau läuft, beschränke sich der Schaden nicht auf Wohnhaus und Gaststube: „Wie sich inzwischen heraus stellte, ist wegen der starken Rauchentwicklung und der intensiven Löscharbeiten auch der Saal betroffen“, so Ortschef Pöge. Vorhänge und Sitzpolster, Tresen und Bar – alles müsse raus, damit die nasse Wand zum Brandhaus hin getrocknet werden könne.

Neuer Betreiber bleibt optimistisch

Thomas Genedl, der neue Betreiber, bleibt dennoch optimistisch: „Ich hoffe, dass wir ab Ende Juli zumindest den Saal wieder bewirtschaften können.“ Dann würden Familienfeiern für bis zu 150 Personen möglich sein. Gekocht werde jedoch noch nicht vor Ort. Das Essen komme vorerst aus Wurzen. „Ich habe bereits zwei Mitarbeiter übernommen“, so Genedl.

Eine von ihnen ist Kirstin Dittberner. Für ihren neuen Chef, mit dem sie sich auf Anhieb versteht, arbeitet die Kellnerin vom Reußischen Hof derzeit im Kiosk des Dreibrückenbades in Wurzen und verkauft Eis, Getränke sowie Bockwurst. Indes nahm ihr einstiger Kollege Sören Arnold kurzfristig ein Jobangebot der Pizzeria am Wurzener Markt an: „Dennoch bin ich in Gedanken immer noch in Thallwitz.“

Gute Wünsche von ehemaligem Kellner

Wie vieler seiner ehemaligen Mitstreiter trug auch Arnold seinen ehemaligen Chef Steffen Martin in Wurzen zu Grabe: „Ich helfe in Thallwitz als Fußballtrainer im Nachwuchs aus. Wenn ich mal ein Auswärtsspiel außer der Reihe hatte, bekam ich frei. Mit Steffen konntest du immer reden. Einen besseren Chef gab es nicht.“ Er wünsche seinem Nachfolger alles Gute.

Der Reußische Hof werde im Originalzustand aufgebaut, sichert Bürgermeister Pöge zu. Es sei ein enormer Kraftaufwand nötig, da die Planungen den veränderten gesetzlichen Vorschriften sowie dem Stand der Technik anzupassen seien: „Das Haus musste komplett neu aufgemessen werden. Küche, Elektro, Lüftung, Statik – bis zu acht Planungsbüros engagieren sich gleichzeitig. Alle arbeiten unter Hochdruck!“

Von Haig Latchinian