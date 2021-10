Das Tischtuch zwischen der Gemeinde Thallwitz als Eigentümer des nach dem Großbrand wieder aufgebauten Reußischen Hofes und dem neuen Pächter scheint zerschnitten. Was Bürgermeister Thomas Pöge und Betreiber Thomas Genedl dazu sagen.

Hier war die Welt noch in Ordnung: Am 19. Juli überreichte Bürgermeister Thomas Pöge (l.) den symbolischen Schlüssel an den Betreiber des Hauses, Thomas Genedl, und seine Familie. Jetzt droht den neuen Pächtern die Kündigung. Quelle: Thomas Kube