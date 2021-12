Reußischer Hof in Thallwitz: Jetzt beginnt die Suche nach dem neuen Betreiber

Thallwitz

Der Gemeinderat Thallwitz hat zu seiner letzten Sitzung des Jahres endgültig einen Schlussstrich unter das Pachtverhältnis des Reußischen Hofes gezogen. Dabei fiel das Votum des Gremiums klar und deutlich aus. So stimmten alle Abgeordneten nach einer kurzen Partnerschaft von gerade einmal sechs Monaten mit der Firma Genedl Catering für die „einvernehmliche Aufhebung“ des Mietvertrages zum 31. Dezember. Kurz darauf starten die Volksvertreter bereits die Suche eines neuen Betreibers. Jenes Interessenbekundungsverfahren, betonte Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos), beginnt zum 1. Januar 2022.

Differenzen zwischen der Kommune als Eigentümer der Immobilie und dem Gastronom Thomas Genedl über die Art und Weise des Betreibens der nach dem Brandunglück am 23. April 2019 wieder aufgebauten Einrichtung führten zum frühen Bruch. Unter anderem sollte Genedl den Gastbetrieb an sechs Tagen die Woche offen halten, was allerdings nicht passierte. Dabei verlief die symbolische Schlüsselübergabe am 19. Juli des Jahres noch augenscheinlich harmonisch. Aber schon im Oktober schien sich die junge Beziehung nicht mehr kitten zu lassen, sodass sich der Gemeinderat für eine zumindest gütliche Trennung „im beiderseitigen Einvernehmen“ aussprach.

Stichtag für interessierte Bewerber ist der 31. Januar

Laut Pöge seien sich die Verwaltung und der Betreiber mittlerweile über die Modalitäten der Trennung einig geworden. Immerhin investierte auch Genedl in das Objekt. Die Verhandlungen dazu führten die Gemeinderäte Gerhard Wilhelm (Freie Wählervereinigung Thallwitz) sowie Ralf Sommermeier (CDU). Über die Details vereinbarten beide Parteien allerdings Stillschweigen.

Zur Wiedereröffnung am 19. Juli des Jahres war die Welt noch in Ordnung: Landrat Henry Graichen, Betreiber Thomas Genedl und Bürgermeister Thomas Pöge (v.l.n.r.) versenken gemeinsam die Zeitkapsel am Eingangsbereich des Reußischen Hofes. Quelle: Thomas Kube

„Wir möchten natürlich, dass der Reußische Hof sehr schnell wieder zur Belebung des Ortskerns beiträgt“, betonte der Bürgermeister und legte den Parlamentariern die entsprechenden Eckpunkte der Ausschreibung vor. Bis zum 31. Januar 2022 können demnach Interessenten, die den Reußischen Hof mieten und betreiben wollen, ihre Teilnahme am Verfahren signalisieren und einen geschlossenen Umschlag mit dem Kennwort „Ausschreibung Gastronomie und Übernachtung zum Reußischen Hof“ beim Gemeindeamt einreichen – jedoch unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Thallwitz wünscht nämlich, dass der „Gaststättenbetrieb an mindestens zwei Wochentagen zusätzlich zu den Wochenendtagen durchzuführen“ ist und ebenso „öffentliche Veranstaltungen, Familienfeiern, Seminare“.

Mit fünf Bewerbern will Thallwitz dann in Verhandlung gehen

Dafür bietet der Hausherr eine Gastronomiefläche von knapp 47 Quadratmetern für maximal 32 Personen. Zudem heißt es in der kommunalen Offerte: „Der historische Saal verfügt über 235 Quadratmeter mit einer Bühne von 41 Quadratmetern. Damit können Veranstaltungen für bis zu 169 Personen durchgeführt werden. Im 1. Obergeschoss befindet sich ein zusätzlicher Tagungs- und Vereinsraum mit einer Größe von 35 Quadratmetern für maximal 25 Personen zur verschiedensten Nutzung.“ Außerdem zählen im Ober- und Dachgeschoss der Immobilie mehrere Ferienwohnungen sowie Gästezimmer zwischen 20 und 60 Quadratmeter mit insgesamt 12 Betten dazu.

Eine Aufnahme des Reußischen Hofes in Thallwitz um 1900. Quelle: Repro: Frank Schmidt

Ebenfalls eine klare Aussage hat die Gemeindeverwaltung bezüglich des Miet- beziehungsweise Pachtzeitraums sowie den Miet- oder Pachtzins getroffen. Der Vertrag wird für fünf Jahre geschlossen und monatlich ist eine Zahlung von 2000 Euro netto fällig. Wie Pöge sagte, sind am Verfahren Einzelbewerber und Bewerbergemeinschaften zugelassen. Sie müssen jedoch ihre genauen Vorstellungen zum Miet- oder Pachtzins abgeben, Angaben zur Art und Weise der Bewirtschaftung machen sowie ein Finanzierungs- sowie Personalkonzept vorlegen. Ferner sei eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes und der Nachweis einer Eintragung im Handelsregister erforderlich.

Gemeinde hat noch einen Plan B in der Tasche

Nach dem Stichtag 31. Januar 2022 will Thallwitz dann mit mindestens fünf Einsendern in Verhandlung gehen. Hierzu werde eine Bewertungskommission aus Mitarbeitern der Verwaltung und Abgeordneten des Gemeinderates gebildet. Spätestens zum 1. April, hofft Pöge, stünde der neue Betreiber fest und der Reußische Hof öffnet wieder. Falls nicht stellte der 52-Jährige bereits Plan B vor: Der kommunale Eigenbetrieb übernimmt nicht nur das Haus, sondern bewirtschaftet es auch. Ob und wie das funktionieren kann, werde parallel zum Interessenbekundungsverfahren geprüft.

