Thallwitz

Die Gemeindeverwaltung machte ihr Versprechen wahr. Nachdem sich Thallwitz zum 31. Dezember des Vorjahres vom Pächter des Reußischen Hofes in Thallwitz trennte und auf die Suche nach einem neuen Betreiber ging, versprach Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) eine Lösung bis Ende April. Am 1. Mai zum Frühschoppen mit Blasmusik war es nun offiziell soweit. Gemeinsam mit zahlreichen Besuchern feierte Pöge die mittlerweile zweite Wiedereröffnung des Reußischen Hofes nach dem verheerenden Brandunglück in der Nacht vom 22. zum 23. April 2019 und dem Wiederaufbau der Immobilie in kommunalem Eigentum.

Hier zapft der Chef noch selbst: An der Theke im historischen Saal hatte Betriebsleiter Detlev Stolte alle Hände voll zu tun. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Vor allem Detlev Stolte und sein Team hatten am Sonntagvormittag bei ihrem Einstand alle Hände voll zu tun. Sie sind seit dem 1. April beim Thallwitzer Eigenbetrieb für Wirtschaft- und Projektsteuerung angestellt und bewirtschaften künftig die Einrichtung, zu der unter anderem ein Gastraum mit 32 Plätzen, der historische Saal mit 253 Quadratmetern für knapp 170 Personen sowie mehrere Ferienwohnungen und Gästezimmer mit insgesamt zwölf Betten gehören. „Herr Stolte, der zwanzig Jahre in der Schweiz arbeitete und danach im Forsthof Waidmannsheil in Bennewitz sowie zuletzt im Schloss Wurzen, ist unser Betriebsleiter“, berichtet Pöge.

Reußischer Hof hat fünf Tage in der Woche geöffnet

Zur Mannschaft des Reußischen Hofes zählen derzeit zwei Köche und zwei Servicekräfte. Eine weitere Servicekraft für die Wochenenden soll noch dazukommen, so Bürgermeister Pöge. Und während der Saison will der Eigenbetrieb außerdem Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis beschäftigen. „Ziel war es ja von Anfang an, den Reußischen Hof über fünf Tage die Woche geöffnet zu haben, fügt der 52-jährige Gemeindechef an. Eben daran scheiterte vormals die Vertragspartnerschaft mit der Firma Genedl Catering, die das Haus erstmals nach den umfangreichen Sanierungsarbeiten am 19. Juni 2021 übernahm.

Lange Fahrradschlange: Viele Gäste des Reußischen Hofes ließen das Auto stehen, um zum Frühschoppen ein kühles Blondes zu genießen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Letztlich trennten sich beide Parteien gerade mal ein knappes halbes Jahr später zum 31. Dezember – laut offizieller Lesart „einvernehmlich“. Bereits im Vorfeld begann die Kommune dann aber schon mit der Suche nach einem neuen Pächter. Hierfür initiierte die Verwaltung ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren und setzte eine Terminfrist für Bewerber bis Ende Januar. Jedoch verzögerte sich der Start, weshalb das Ultimatum um 14 Tage verschoben werden musste.

Bürgermeister offeriert dem Gemeinderat einen Plan B

Da Thallwitz von vorn herein damit rechnete, dass sich eventuell niemand auf das Angebot hin findet, offerierte Pöge dem Gemeinderat einen Plan B. Dieser sah das Betreiben des Gasthofes durch den Eigenbetrieb vor – gegebenenfalls mit einer Essensversorgung für die Kitas und Grundschule. Ein Pächter fand sich trotz Werbekampagne nicht, sodass die Kommune auch keine erhofften Pachteinnahmen erzielen wird. Lediglich Stolte und sein Team stellten sich vor und überzeugten mit ihrem Konzept, zu dem allerdings keine Versorgung der Bildungsstätten gehört. Dennoch ist Pöge froh. „Sicher war das aktuell in dieser Form nicht geplant. Aber wir können den Reußischen Hof endlich wieder eröffnen.“

Plakatwerbung zur Wiedereröffnung: Für Stimmung zum Frühschoppen sorgten unter anderem die Röcknitzer Blasmusikanten. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zumindest beim Auftakt am 1. Mai füllten sich die Stühle und Stehtische auf dem Freigelände. Viele nutzten das schöne Wetter für den Besuch des Reußischen Hofes, der seit 1851 Schankrecht besitzt und 1903 den Saalanbau erhielt. Insbesondere die Thallwitzer Einwohner hatten seinerzeit gefordert, dass die gastronomische Einrichtung die Woche über Gäste bewirtet. Mit dem Saisonstart, sagt Pöge zum Schluss, sei das Haus nunmehr von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Montag und Dienstag sind Ruhetage. „Selbst größere Veranstaltungen wird es demnächst geben.“

Von Kai-Uwe Brandt