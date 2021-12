Rewe-Markt Wurzen sorgt für ein willkommenes Finanzpolster beim Tierschutzverein

Wurzen

Mit einem Beitrag von sage und schreibe 5210,95 Euro haben die Wurzener Rewe-Chefin Kathrin Schiffmann und ihre Kollegin Cindy Thomalla jetzt den Tierschutzverein „Ein Herz für Tiere“ überrascht. Für die Summe sorgten die Kunden des Marktes an den drei Leergutautomaten, indem sie sich ihre Rücknahmebons von Pfandflaschen nicht an der Kasse verrechnen ließen, sondern diese in die Spendenbox steckten.

Im Tierschutzverein sei das Geld bestens angelegt und ebenso notwendig, versichert Thomas Schumann. Der Fraktionsvorsitzende der unabhängigen Wählergemeinschaft „Bürger für Wurzen“ und Oberbürgermeisterkandidat engagiert sich seit längerem für das Tierheim im Trauschkenweg und rundete sogar aus eigener Tasche die Rewe-Zuwendung auf 5300 Euro auf. Zudem tippte er einige Tage vor der Übergabe gut zwei Stunden lang sämtliche Leergutbons bei Rewe ein – „natürlich unter Aufsicht, damit ja keiner vergessen wird“.

Vicky Neubert ist die neue Tierheimleiterin

Den Scheck im XL-Format nahm indes Vereinsvize Beate Wolff entgegen, da die Vorsitzende Kristina Schmitt verhindert war. „Wir sind sehr dankbar. Das Geld kommt wie gerufen.“ Schließlich sei „Ein Herz für Tiere“ stets auf Spenden angewiesen. Allein die Betriebskosten des Heimes betragen monatlich circa 1000 Euro. Gut 400 Euro laufen darüber hinaus für Versicherungen, Gebühren oder Miete des Grundstückes auf. „Ganz abgesehen von den Löhnen, Futter und den Tierarztbesuchen.“

Der Tierschutzverein wurde 1912 gegründet und bestand bis 1948. Erst 1993 hoben Wolfgang und Marianne Kramer die Gemeinschaft wieder aus der Taufe. Drei Jahre später erfolgte die offizielle Eröffnung des Tierheimes im Trauschkenweg. „Aktuell haben wir 63 Mitglieder und seit dem 14. Dezember 2020 eine neue hauptamtliche Tierheimleiterin – Vicky Neubert“, berichtet Wolff nicht ohne Stolz.

Seit einem Jahr leitet die 33-jährige Juristin Vicky Neubert das Wurzener Tierheim. Ihr zur Seite stehen zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Die 33-Jährige studierte Rechtswissenschaften an der Universität Leipzig und arbeitet als selbstständige Anwältin. Für die Tätigkeit in Wurzen absolvierte Neubert einen zertifizierten Sachkunde-Lehrgang nach Tierschutzgesetz an der Industrie- und Handelskammer Potsdam. Ihr zur Seite stehen zwei Mitarbeiterinnen sowie sechs junge Leute, die über den Bundesfreiwilligendienst beziehungsweise das Freiwillige Ökologische Jahr erste berufliche Erfahrungen sammeln.

Außenbeleuchtung und Wärmehaus für Hunde

Allerdings hat sich im Tierheim nicht nur personell einiges verändert. Auch baulich kann der Verein auf sichtbare Fortschritte verweisen. So gibt es endlich eine Außenbeleuchtung und ein Wärmehaus mit innen liegenden Zwingern für Hunde. „Momentan sind bei uns sieben Hunde untergebracht, darunter zwei niedliche Retriever-Welpen – Buddy und Bilbo“, so Neubert.

Die größte Anzahl an Bewohnern stellen indes Katzen. 60 bis 70 sind es mittlerweile im Schnitt. „Leider werden heutzutage sehr viele Katzen ausgesetzt“, beklagt Vereinsvize Wolff. Sie seien oft nicht kastriert und in einem schlechten Zustand. Im Katzenfreigehege, das 2008 errichtet wurde, fühlen sie sich jedoch wohl. „Wir wollen aber vermeiden, dass die Tiere bis zu ihrem Lebensende bei uns bleiben.“

Thomas Schumann beim Eintippen der Leergutbons: Der Wurzener Stadtrat und Oberbürgermeisterkandidat engagiert sich seit längerem für das Tierheim im Trauschkenweg. Quelle: privat

Um Hund oder Katze ein liebevolles Zuhause zu vermitteln, gibt es auf der Internetseite unter der Adresse www.tierheim-wurzen.com zunächst eine kleine Vorstellungsrunde. „Bei Hunden vereinbaren wir mit den Interessenten eine Probezeit“, merkt Heimleiterin Neubert an. Tier und Mensch können sich erst einmal beim Gassi-Gehen kennenlernen. „Uns ist vor allem wichtig, dass die Beziehung von Dauer ist. Daher bleiben wir auch nach der Vermittlung gern Ansprechpartner.“

Tierheime erfüllen eine öffentliche Aufgabe

Im Übrigen erfüllen Tierheime eine öffentliche Aufgabe – im konkreten Fall für die Stadt Wurzen sowie die Gemeinden Lossatal und Bennewitz, merkt Stadtrat Schumann an. Das Gesetz verpflichtet nämlich Kommunen, für die Unterbringung von Fundtieren und die Suche nach den Haltern zu sorgen. Zumeist übertragen sie das Betreiben von Tierheimen gemeinnützigen Vereinen und schließen mit ihnen Verträge ab. Darin geregelt sind zum Beispiel die Erstattungskosten. Doch der Obolus vom Fiskus deckt keineswegs die vollen Kosten.

Der Spendenscheck für das Tierheim Wurzen: Mit Aktionen wie diese unterstützte der Rewe-Markt in der Dresdener Straße bereits einige Gemeinschaften. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Allein deshalb sind die Tierschützer auf Hilfe angewiesen und freuen sich über jede kleine oder größere Spende, wie die des Wurzener Rewe-Marktes. „Mit unseren Aktionen konnten wir bereits schon vielen Gemeinschaften vor Ort unter die Arme greifen“, erzählt Schiffmann. Wer als Nächstes in den Genuss eines finanziellen Zuschusses kommt, wisse sie derzeit noch nicht. „Wir setzen uns immer zusammen und überlegen dann, wo Hilfe gebraucht wird“, so die 35-Jährige.

Kontodaten: Tierschutzverein Wurzen e.V. „Ein Herz für Tiere“, Sparkasse Muldental, IBAN: DE 93860502001020016856, BIC: SOLADES1GR

Von Kai-Uwe Brandt