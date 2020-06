Ringe für die Altenbacher Turmfalken

Bennewitz/Altenbach

„Gerade die richtige Zeit, sie fangen schon an mit den Flügeln zu schlagen“, sagt Frank Heine. Mit seinem Kollegen Frank Jonack hat er die Stiegen zum Altenbacher Kirchturm erklommen, um die jungen Turmfalken zu beringen. Am 27. Mai war der erste geschlüpft, tags darauf fünf weitere. Ein siebtes Ei war nicht befruchtet.

Heine schließt eine Klappe am Nistkasten, damit ihm die Jungen nicht entwischen und legt Zange und Aluminiumringe bereit. „Wer hat noch keinen Ring – wenn ich schon mal dabei bin?“, fragt er scherzend in die Runde. Denn Gregor Müller aus der benachbarten Töpferei, Hannes Rotter, Silke Weiß und Steffen Barth wollten sich das Ereignis nicht entgehen lassen. Als der Beringer nach dem ersten Jungvogel greift, bleibt das nicht ohne Protest. „Wäre er größer, bekäme ich eine kostenlose Akupunktur.“ Natürlich ist als Entschädigung für die Aufregung eine Streicheleinheit erlaubt. „Sind die flauschig!“, staunt Hannes.

Tausende Vögel hat Heine schon beringt

Heine ist seit rund 25 Jahren ehrenamtlich im Auftrag der Beringungszentrale Hiddensee unterwegs. Auf der Ostseeinsel war bereits im Jahre 1936 eine Vogelwarte als ornithologisches Forschungsinstitut der Universität Greifswald gegründet worden; sie ist heute eine der drei Zentralen für die wissenschaftliche Vogelberingung in der Bundesrepublik. „Wenn ein Tier gefunden wird, sind anhand des Ringes Standorttreue, Wanderungen und Alter ablesbar“, erklärt Heine.

Der Portitzer hatte nach der Wende eine Stelle am Umweltamt Leipzig bekommen, baute Nistkästen und betreute gebäudeabhängige Vögel wie Schleiereulen, Turmfalken, Dohlen und Mauersegler. 2006 legte er die Beringer-Prüfung ab und hat seitdem schon mehrere Tausend Vögel beringt. „Pro Jahr circa 200.“ Im Jahr 2017 wurde er für seine langjährige Arbeit mit der silbernen Ehrennadel des Nabu gewürdigt.

Schleiereulen in Machern verlieren Eltern und verhungern

Wie viele Beringungen wohl am Ende dieser Brutsaison in seinem Büchlein stehen werden? „In diesem Jahr gibt es erfreulicherweise viele Falken und Schleiereulen“, berichtet Heine. „Das bedeutet, es gibt viele Mäuse.“ Um die Zukunft der Jungen in Altenbach ist ihm deshalb nicht Bange: „Die werden alle groß.“

Die Schleiereulen im Macherner Kirchturm hatten nicht so viel Glück. Heine hatte sie schon beringt, kurz darauf wurde er alarmiert, ein Junges liege tot auf dem Friedhof, weitere zwei waren oben gestorben. Die drei übrigen brachte er in den Eilenburger Tierpark zum Aufpäppeln. Der erfahrene Vogelschützer vermutet, dass beide Altvögel nicht mehr leben. „Das ist ungewöhnlich“, sagt er. Allerdings habe er andernorts schon auf die Greifvögel schießende Taubenzüchter erlebt, weil diese um ihre Tiere fürchteten. Und auch in Machern sei jemand den Eulen nicht wohl gesonnen. Anders kann Heine sich nicht erklären, dass die Klappen zum Kasten schon bewusst verschlossen, die Vögel so ausgesperrt wurden.

Frank Heine, beobachtet von Hannes Rotter, Frank Jonack und Gregor Müller (v.l), beringt einen der Jungfalken. Quelle: Ines Alekowa

Greifvögel sind effektiver als jede Katze

„Dabei jagen Greifvögel nur Ratten und Mäuse und sind dabei effektiver als jede Katze“, sagt Jonack. „Die Falken haben stündlich zwei Mäuse zum Füttern gebracht“, bestätigt Barth. Der Friedhof ist ein guter Ort, um zu beobachten, wie ein Altvogel die Beute bringt und sie dem anderen entweder direkt am Einflugloch, auf der Dachrinne oder oft in der großen Linde hinter der Kirche übergibt. In den Kasten selbst kann man seit Kurzem live online zu Hause schauen oder aktiviert in der Kirche einen Monitor. „So kann man ein Stoßgebet für die Besserung der Zeiten und Vögel gucken miteinander gut verbinden“, lacht André Rotter, Initiativgruppe Dorfkirche, der sich für den heißen Draht unters Turmdach eingesetzt hat.

Helfer für Unterhaltung der Kästen gesucht

Falken nisten hier indes schon, seit Heine ihnen 2009 eine Nisthilfe eingerichtet hat. Den Falkenkasten hat er auf der Südseite eingebaut – „Westen fällt als Wetterseite weg“ -, einen für Eulen gen Norden. „Wenn beide sich den Turm teilen, sollten die Kästen nicht nebeneinander angebracht sein, die Vögel verstehen sich sonst als Konkurrenten.“ Das könnte auch der Grund für das Otterwischer Drama gewesen sein.

Von Altenbach aus fährt Heine weiter in Richtung Bad Düben. Acht bis zehn Kästen überprüft der Rentner pro Tag, manche muss er zum Beringen mehrmals anfahren. „Denn bei Schleiereulen schlüpfen die Jungen wie die Orgelpfeifen.“ Außerdem müssen Kästen gereinigt und repariert werden. Es ist viel Arbeit, deshalb freut sich Heine über jeden Helfer. Für ihn wird es wahrscheinlich auch heute wieder spät werden.

Blick in den Falkenkasten: https://dorfkirche-altenbach.jimdo.com/lebensraum-kirchturm

Von Ines Alekowa