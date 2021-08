Wurzen

Ganz im Sinne des in Wurzen geborenen, „etwas schief ins Leben gebauten“ Schriftstellers flattert beim diesjährigen Ringelnatzlauf auch ein besonders „schräger Vogel“ auf der Strecke: Wandergeselle Falk aus Kassel. Der „Fremde Freireisende der Bäcker und Konditoren“ läuft als offizieller Teilnehmer in schwarzer Kluft – mit Zylinder, Startnummer 637 und hängender Zunge.

Werbung in eigener Sache

Nicht das einzige Unikum auf dem Altstadt-Kurs: Tim Rasser und seine Staffelkollegen von der örtlichen Feuerwehr sind mit geschultertem Pressluftatmer der absolute Hingucker auf der Piste. „Mitgliederwerbung mal anders. Auf dass uns die Puste nie ausgehen mag. Wer Lust hat, mittwochs 19.30 Uhr am Gerätehaus!“

Bäcker-Wandergeselle Falk (35) aus Kassel war der schrägste Teilnehmer beim diesjährigen Ringelnatzlauf. Quelle: Haig Latchinian

Derweil zapft Feuerwehrmann René Scholz den Hydranten an der Postmeilensäule an: Künstlicher Starkregen für jeden schwitzenden Läufer, der es mag. Gleich um die Ecke, im Crostigall, reicht Anwohnerin Evelyn Hochstein mit ihrem Mann Thomas Heinze und Sohn Niclas erfrischende Getränke. Annett Schimmel schmückt das benachbarte Grundstück mit Olympiafahnen.

Olympiasieger als Helfer dabei

Bei der Siegerehrung überreicht Philipp Wende, Wurzens zweifacher Olympiasieger im Rudern, Pokale im Minutentakt. 550 Starter sind dabei, und alle – ob Erster oder Letzter – dürfen sich über Medaillen freuen, sagt Thomas Zittier von den veranstaltenden „Stadtwandlern“. Im nächsten Jahr soll es den 10. Ringelnatzlauf geben – „Mit Familienfest.“ Dann dürfte auch das Geburtshaus des Dichters fertig sein, hofft der 40-Jährige.

Der Wurzener Olympiasieger und Weltmeister im Rudern, Philipp Wende, hier mit Sohn Ferdinand, war beim Ringelnatzlauf als Läufer und Helfer dabei. Quelle: Thomas Kube

Im roten Köfferchen hat Gerd Bretschneider den Startrevolver dabei. Der Kommandant der Salutformation der Privilegierten Bürgerschützengilde Wurzen trägt nicht nur einen ähnlich langen Titel wie frühere Staatslenker im Osten, auch seine Uniform zieren mindestens genau so viele Orden. Gerannt wird in verschiedenen Altersklassen – von einer Marktrunde bis zum Zehn-Kilometer-Rundkurs.

Im Schweiße ihres Angesichts

Ob sie sehr schwitze? – „Schon allein die Frage ist strafbar, junger Mann“, lacht Kerstin Höhne. Die 60-Jährige ist die einzige Nichtaktive, die einen noch größeren Knochenjob zu erledigen hat als die Läufer selbst: Bis zum Mittag steckt sie im überlebensgroßen Plüschkostüm von Rila, dem Maskottchen. Sie mache es gern, verkörpert in Wurzen auch regelmäßig den Weihnachtsmann.

Jeder Teilnehmer erhielt eine Medaille zur Erinnerung. Quelle: Thomas Kube

Die Bornaerin Ramona Starke (59) kommt mit ihren Lauffreunden Markus Drescher und Jörg Voigt ins nahe Wurzen. Sie ist voll des Lobes über die hervorragende Organisation. Als Seniorin startete sie über 800 Meter bereits bei Europa- und Weltmeisterschaften, will möglichst in allen großen Städten des Kontinents laufen. Paris, London, Wurzen – „Jetzt fehlen nur noch sechs.“

Rollendes Impfteam vor Ort

Dabei sei für sie der Start im Muldental kein Selbstläufer, so Starke. Pandemie-bedingt gebe es derzeit nur wenige Wettkämpfe. „Zudem war ich im Dezember an Corona erkrankt und kämpfe nun mit den Langzeitfolgen. Es fehlt noch die letzte Luft.“ Umso mehr begrüßt sie das rollende Impfteam vor Ort. Prompt holen sich Doreen Ilgner, Ronny Jakob und Christian Vinz ihren ersten Piks ab.

Rila, das Maskottchen des Ringelnatzlaufes, war ein willkommenes Fotomotiv. Quelle: Thomas Kube

Im Netz firmiert der Dornreichenbacher Stefan Ehrig (45) unter Run Quixote. O-Ton: „Laufen ist manchmal wie gegen Windmühlenräder kämpfen.“ Auf YouTube sind Videos von Training und Natur zu sehen. Mit der GoPro filmt er auch beim Ringelnatzlauf. Gezeigt werden die Bilder auf der LED-Wand von Dirk Sonnek. Der Bennewitzer ist Sponsor vom Altenbacher Skispringer Martin Hamann.

Anspruchsvoller Stadtkurs

„Ja, die zehn Kilometer haben es wirklich in sich“, bestätigt Peter Pfeiffer auf seinem Begleitfahrrad: „In der verwinkelten Altstadt geht es rauf und runter. Dazu das holprige Kopfsteinpflaster.“ Umso bemerkenswerter die Leistung von Marcus Schöfisch. Mit 33 Minuten stellt er einen neuen Streckenrekord auf. Da zieht sogar Moderator Roman Knoblauch den Hut. Das will was heißen: Der Mann von Eurosport kommentierte im Fernsehen zuletzt Olympia.

Von Haig Latchinian