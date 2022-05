Wurzen

Zum 30-jährigen Bestehen könnte es keine besseren Neuigkeiten für den 1992 gegründeten und derzeit aus 131 Mitgliedern bestehenden Ringelnatz-Verein geben als die im Februar erfolgte Baugenehmigung für die Sanierung des Ringelnatz-Geburtshauses. Nach einem zweieinhalb Jahre währenden Baustopp sind die Arbeiten nun endlich wieder im vollen Gange, so dass das historisch wertvolle Gebäude Ende des Jahres erneut für vielfältige Veranstaltungen und Projekte bespielt und zur nächsten Leipziger Buchmesse mit Angeboten für Literaturfreunde eröffnet werden könnte.

Die Nutzung des Dachgeschosses, ein Aufzug für alle Etagen, behindertengerechte Zugänge im und am Haus werden nun realisiert. Parallel dazu verwandelt die Stadtverwaltung das angrenzende wild bebaute und verwahrloste Außengelände in eine kleine parkähnliche Anlage, den Ringelnatzpark. Da wegen mangelnder Standortsicherheit die alten Ahornbäume an der Terrasse gefällt wurden, bat der Ringelnatz-Verein um Unterstützung für neue Bäume. Das städtische Budget ließ nur kleine Exemplare zu, doch dank der Spendenbereitschaft der Wurzener Bürger und Unternehmen und vieler Vereinsmitglieder können nun vier schon etwas größere Ahorne am Haus angepflanzt werden.

Kulturstiftung Sachsen würdigt Arbeit des Vereins

Für die stellvertretende Vereinsvorsitzende Gerlind Braunsdorf, die unermüdlich Spenden für die Ausstattung von Haus und Park einwirbt, war es eine große Freude, wie schnell das Geld für die Bäume zusammenkam. „Ein herzliches Dankeschön an alle Spender, darunter drei Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl“, so ihr freudiger Kommentar. Bereits beim Bund Bildender Künstler ausgeschrieben ist auch ein Wettbewerb für ein erstes Kunstwerk für den Park. Die Entwürfe werden zum Ringelnatz-Sommer 2022 ausgestellt und der Siegerentwurf noch in diesem Jahr realisiert.

Engagement und Vielseitigkeit der Arbeit des Vereins würdigte zu Beginn des Jahres die Kulturstiftung Sachsen. Als eine der zehn besten Kulturinitiativen Sachsens ehrte sie den Verein mit einer dreijährigen Konzeptförderung. Von den Mitteln können langfristige Projekte wie eine Dauerausstellung, die Qualifizierung des Ringelnatz-Sommers als sächsisches Festival sowie die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Arbeit am Geburtshaus umgesetzt werden.

Spannende Vorarbeit für künftige Dauerausstellung

Spannende Vorarbeit für die künftige Dauerausstellung im Kaminzimmer des Hauses wurde 2021 mit dem Lyrik-Wettbewerb „Kringel à la Ringel – Stadtgedichte“ geleistet. Die Ausstellung widmet sich unter dem Arbeitstitel „Vom Crostigall nach Überall“ dem Lebens- und Schaffenskreis von Ringelnatz und bewegt sich auf den Spuren des reisenden Artisten im gesamten deutschsprachigen Raum. Dank der Kulturstiftung Sachsen können die schönsten Gedichte in ein ausstellungsbegleitendes Buch aufgenommen werden, an dem derzeit gearbeitet wird, berichtet Vereinsvorsitzende Viola Heß. Neben der fest verankerten Veranstaltungsreihe „Freitags im Crostigall“, momentan noch im Kulturhaus Schweizergarten im Klub „Seepferdchen“, wird im Verein bis Oktober eine Werkstatt für kreatives biografisches Schreiben angeboten, um sich experimentell mit den eigenen Lebenserfahrungen auseinanderzusetzen.

Sie sorgen für den Höhepunkt zum Ringelnatz-Sommer 2022: die beiden bekannten Schauspieler Holger Umbreit (l.) und Jörg Schüttauf. Quelle: Ringelnatzverein

Reichlich gute Erfahrungen hat der Verein mit literarischen Kinder- und Jugendprojekten gesammelt. Eva Hänsel, Lehrerin im Ruhestand, und Gerlind Braunsdorf kooperieren dafür 2022 zum dritten Male mit einem Schriftsteller. Nach einem Buch 2020 und einem Literaturkalender 2021 geht es in diesem Jahr echt ringelnatzig zu. Die literarischen Werke der Schüler werden auf Kacheln im öffentlichen Raum ausgestellt – ganz nach dem Gedicht „Ich könnte Dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken.“

14 Veranstaltungen sollen die Sinneslust wecken

Literarischer Begleiter ist der Leipziger Schriftsteller Carl Christian Elze. Kulturelle und literarische Sinneslust wird erneut während des traditionellen Ringelnatz-Sommers geweckt, der seit 2003 anlässlich des Geburtstages von Joachim Ringelnatz stattfindet, in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 7. August in Wurzen. Mit 14 verschiedenen Veranstaltungen ist das Programm breit aufgestellt. Für den absoluten Höhepunkt sorgen die bekannten Schauspieler Jörg Schüttauf & Holger Umbreit. Wurzen erlebt die Premiere ihres nagelneuen Ringelnatz-Programmes, mit dem sie danach durch Deutschland touren. Ihr Versprechen: Sie berichten überall vom Ringelnatz-Geburtshaus und spenden einen Teil des Tournee-Erlöses für dessen Betreibung.

Das Programm ist ab Mitte Mai auf www.ringelnatz-verein.de abzurufen.

Lesen Sie dazu auch:

Kahlschlag am Ringelnatzhaus in Wurzen bringt Verein auf die Palme

Ringelnatzverein Wurzen kürt jetzt seinen Stadtpoeten

Ringelnatzverein Wurzen trotzt mit Kultur der Corona-Krise

Von LVZ