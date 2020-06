Ringelnatzverein Wurzen trotzt mit Kultur der Corona-Krise

Wurzen

Trotz Corona will der Ringelnatzverein Wurzen vom 1. bis 9. August anlässlich des 137. Geburtstages von Schriftsteller, Kabarettist und Maler Hans Gustav Bötticher (7. August 1883 in Wurzen – 17. November 1934 in Berlin), alias Joachim Ringelnatz, den 14. RingelnatzSommer 2020 ausrichten.

Wie die Gemeinschaft mitteilte, sollte der Veranstaltungsreigen eigentlich mit der Eröffnung des sanierten Ringelnatz-Geburtshauses im Crostigall 14 gekrönt werden. „Doch die Corona-Pandemie machte uns ebenso einen Strich durch die Rechnung wie die leider noch immer ergebnisoffene Diskussion zwischen der Stadt als Bauherr und der zuständigen Denkmalschutzbehörde über den Anbau mit Fahrstuhl, Fluchttreppe und Behinderten-WC“, verkündete der Verein auf seiner Internetseite. Die Denkmalschützer des Landkreises stoppten vor Monaten den Schwarzbau, weil keine Genehmigung vorlag.

Chansonsänger Jo van Nelson macht den Anfang

Fernab dieses Wermutstropfens seien die Ringelnatzfreunde aber froh, demnächst eine Vielzahl von Künstlern in Wurzen begrüßen zu können. Den Beginn macht am 1. August ab 19 Uhr im Interimsquartier „Seepferdchen“, Schweizergartenstraße 1, der Schauspieler und Chansonsänger Jo van Nelson mit einer Grammophonlesung des Romans „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ von Gabriele Tergit.

Am 2. August lädt ab 11 Uhr die Geigerin Ingeborg Freytag zu einer musikalischen Exkursion über den Ringelnatzpfad ein. „Verringelnatzt und zugenäht“ heißt es dann am gleichen Tag ab 16 Uhr im Seepferdchen mit dem Kabarettisten Joe Fass aus Hannover.

Vortrag über Joachim Ringelnatz und Asta Nielsen

Ebenfalls zum bunten Programm unter dem Motto „Kultur trotz(t) Corona“ gehören der Vortrag von Vereinschefin Viola Heß zu Ringelnatz und Asta Nielsen am 7. August, ein musikalischer Abend mit vertonten Gedichten und Texten von Johannes R. Becher am 8. August, den der Leipziger Sänger und Schauspieler Johannes Kirchberg gestaltet, sowie der Auftritt des Lyrikers und Liedermachers Wolfgang Rieck am 9. August.

Weitere Informationen zum Angebot des RingelnatzSommers 2020 enthält ein Faltblatt, das unter www.ringelnatz-verein.de heruntergeladen werden kann.

Von Kai-Uwe Brandt