Robbert van Steijn wird Chefdirigent des Leipziger Symphonierochesters

Böhlen

Die Würfel sind gefallen. Robbert van Steijn wird neuer Chefdirigent des Leipziger Symphionieorchesters (LSO). Damit endet eine zweijährige Interimszeit, die mit dem plötzlichen Abschied von Nicolas Krüger begonnen hatte. Van Steijn, der bei der Pressekonferenz am 2. Juli offiziell vorgestellt werden soll, hat das Votum der Musiker hinter sich.

Erster Kapellmeister bei der Staatskapelle Halle

Der neue LSO-Chef, 1964 in Amsterdam geboren, dirigierte als Erster Kapellmeister der Staatskapelle Halle und Kapellmeister der Oper Halle zwischen 2012 und 2016 zahlreiche Vorstellungen und Konzerte. In der Saale-Stadt rief er außerdem eine Konzertreihe für zeitgenössische Musik sowie mehrere musikalische Bildungsprojekte ins Leben.

Mit dem Böhlener Ensemble arbeitete er in den letzten Jahren dreimal zusammen. Im Frühjahr 2019 nahmen van Steijn und das LSO die Musik zum Animationsfilm „Latte Igel und der magische Wasserstein“ auf. Sechs Monate später leitete er das November-Anrechtskonzert mit sinfonischer Musik (Haydn, Liszt, Mozart). Und im letzten Oktober führte er in Rötha und Torgau durch einen „Bunten Strauß von Melodien aus Oper und Operette“.

Am Theater in Dessau

Van Steijn studierte Klavier bei Håkon Austbø am Utrechter Conservatorium, wo er 1990 seinen Master in Music Performance machte. Er gastierte als Pianist in den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen und der Schweiz. 1994 wurde er Solorepetitor am Anhaltischen Theater in Dessau. Korrepetition, Coaching und Studienleitung gehören zudem zu seinem musikalischen Alltag.

In England studiert

Van Steijn studierte Orchesterleitung in England bei George Hurst, hospitierte bei Günter Wand in Bamberg, Hamburg und Amsterdam und beendete sein Studium 1997 am Sweelinck Conservatorium Amsterdam.

„Nabucco“ in Amsterdam

Von 1997 bis 2000 war Robbert van Steijn Dirigent der legendären Hoofdstad Operette Amsterdam, des einzigen professionellen Operettentheaters in den Niederlanden. Sein Repertoire im Opern-, Operetten- und Musicalbereich umfasst mehr als 60 Werke. Die konzertanten Aufführungen von Verdis „Nabucco“ und „Macbeth“ im Concertgebouw in Amsterdam waren sehr erfolgreich.

Bei den Bayreuther Festspielen

Von 2000 bis 2012 war er als ständiger Dirigent der Nederlandse Reisopera für die musikalische Assistenz und später auch für die Chorleitung verantwortlich. Seine Erfahrungen führten ihn 2011 nach Bayreuth, wo er bei den Bayreuther Festspielen die Studienleitung der Tannhäuser-Produktion innehatte.

Verzögerte Suche

Beim Leipziger Symphonieorchester hatte der Franzose Nicolas Krüger 2018 einen Dreijahresvertrag als Nachfolger von Wolfgang Rögner, heute Intendant, unterzeichnet. Nach seinem ersten Konzert im August waren jedoch nur neun Monate vergangen, ehe er Angeboten aus dem Ausland folgte. Ursprünglich sollte der neue Orchesterchef zum Jahreswechsel 2021 feststehen. Das war wegen der Pandemie nicht möglich.

Von Nikos Natsidis