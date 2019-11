Matthias Rößler erinnert sich: Bewährung in Wurzener Gießerei

Wurzen

Während einer ökumenischen Andacht in der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai gedachten Menschen unterschiedlicher Konfessionen am Mittwoch des Falls der Mauer vor 30 Jahren. Die Organisatoren, der CDU-Stadtverband Wurzen und CDU-Landtagsabgeordneter Kay Ritter, konnten als Festredner den Präsident des Sächsischen Landtages, Matthias Rößler ( CDU), gewinnen. Zuvor aber ergriffen die beiden Pfarrer der Stadt das Wort: Alexander Wieckowski für die Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde und Uwe Peuckert für die Katholischen Pfarrei „ St. Franziskus“.

Friedensgebet statt Lobbyarbeit

Nein, „Lobbyarbeit für die CDU“ wolle man nicht leisten, stellte Pfarrer Wieckowski klar. Aber Friedensgebete, von und mit wem auch immer, sind für Wurzen gut. „Wichtig ist doch“, so Wieckowski weiter, „dass wir für die Einheit und Freiheit dankbar sein können, trotz aller Probleme, die damit verbunden sind. Denn nachdem vor 30 Jahren dank der Friedensbewegung und mit Gottes Hilfe ein System zusammengebrochen war, haben wir die Demokratie gewonnen. Doch die ist kein Selbstwert, sondern will mit Leben erfüllt sein“, stellte der Geistliche fest. Und dabei könne die Kirche, der christliche Glaube, das Gottvertrauen und das Engagement ein Maßstab sein, um die Grundwerte der Demokratie zu festigen.“

Ökumenische Andacht in der Stadtkirche St. Wenceslai Quelle: Frank Schmidt

Pfarrer Peuckert erinnerte daran, „dass vor 30 Jahren die Obrigkeit gestürzt und die Niederen erhoben wurden.“ Und: „Wir spüren, dass sich Geschichte nicht im Selbstlauf vollzieht, sondern aktives Mittun braucht.“ Aber: „Um einen Bogen ins Hier und Jetzt unserer Stadt zu schlagen: Es wird keine Veränderungen geben, ohne Gesicht zu zeigen“, mahnte der Geistliche mit Bezug auf den „vorhandenen Rechtspopulismus mit seinen Oberflächlichkeiten und der Gewalt in Worten und Taten“. Abschließend forderte Peuckert die demokratischen Kräfte in der Gesellschaft mit einem Wortspiel auf, „lasst uns nach dem Rechten sehen“.

Fotoausstellung ist Spiegelbild der Geschichte

Sachsen, so erinnerte Rößler daran, sei das Mutterland der friedlichen Revolution gewesen. Was einst in Plauen begann, wurde zum Flächenbrand in den sächsischen Metropolen. Aber auch Kleinstädte wie Wurzen hatten ihren Anteil an der friedlichen Revolution. „Das zeigt besonders gut die aktuelle Fotoausstellung im alten Rathaus, in der sich das wahre Spiegelbild der Geschichte reflektiert. Das sollte sich jeder einmal ansehen und mit dem vergleichen, was wir heute haben“, empfahl der Landespolitiker.

Matthias Rössler (l.) hällt bei einer ökumenischen Andacht zum Anlass des Mauerfalls vor 30 Jahren in der Stadtkirche St. Wenceslai eine Festrede. Quelle: Frank Schmidt

Je mehr die Wurzener mit Rößler ins Gespräch kommen, desto deutlicher wird, wie eng er zu DDR-Zeiten mit der Ringelnatzstadt verbunden war. „Und noch immer ist, dank der sehr guter Erinnerungen an die Zeit in Wurzen“, gestand er. Die Gießerei Wurzen sei früher ein traditioneller Betrieb für das Ingenieurpraktikum gewesen. „Hier durfte ich mich 1976/77 in der sozialistischen Produktion bewähren“, sagte Rößler, der einst im Strömungsmaschinenbau lernte und promovierte.

Deshalb wäre es ihm ein Bedürfnis, bei seinem Arbeitsbesuch in Wurzen jenem Betrieb einen Besuch abzustatten, „in dem wir bei der Arbeit manchmal aussahen wie die Schweine.“ Nun im feinen Zwirn wurde er von Marco Bauch und Patrick Topol, Mitglieder der Geschäftsleitung, noch einmal durch seine einstige Wirkungsstätte geführt.

Von Frank Schmidt