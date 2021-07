Röthaer Ortshistoriker und Künstler machen Bekanntschaft mit Dach-Haien

Rötha/Kitzscher

Aufdringliche angebliche Handwerker, wie sie die Polizei kürzlich in Kitzscher stellte, sind bei den Beamten offenbar ein bekanntes Phänomen. Nach ersten Berichten meldeten sich weitere Opfer, die der Bande oder den Banden auf den Leim gegangen waren beziehungsweise sich ihrer erwehrt hatten.

Weitere Versuche betrügerischer Dachdecker

Zu Letzteren gehört Helmut Hentschel, bekannter Ortschronist und Heimathistoriker aus Rötha. Auch bei ihm hatten mutmaßlich die gleichen vier Männer vor der Tür gestanden, die die Polizei in Kitzscher kurz vor eine Geldübergabe schnappte, sagt er. „Ich habe sie abgewimmelt“, erzählt der 86-Jährige. Doch die Männer seien sehr lästig gewesen.

An ihrem Lieferwagen habe er auf dem Kennzeichen ein bayerisches Wappen erkannt. Die angeblichen Dachdecker hatten ihm ein Haus in der Nachbarschaft gezeigt, an dem sie schon gearbeitet hätten. „Es war sehr schwer, sie wieder loszuwerden“, sagt der Röthaer.

Ein weiteres prominentes Opfer der Betrugsmasche ist der Künstler Jürgen Raiber in Mölbis, einem Röthaer Ortsteil. Er wurde schon im Frühjahr von einer Bande vermeintlicher Dachdecker aufgesucht und ließ von dieser ein Terrassendach erneuern. Allerdings sei es dem Ehepaar nach einer Weile zu bunt geworden. Raibers zahlten einen Betrag und versuchten, die Fremden vom Grundstück zu verweisen. „Wir hatten Angst“, erinnert sich Kristina Raiber.

Polizei: In der Regel sehr höflich

Die Polizei kennt die Vorgehensweisen solcher Banden, bestätigt allerdings nicht so sehr deren ruppiges, drängendes Auftreten. „Zu dem Phänomen der reisenden Handwerker lässt sich sagen, dass die ohne Termin an der Haustür klingeln, in der Regel sehr höflich auftreten und ihre Arbeit anbieten“, sagt Philipp Jurke, Sprecher der Polizeidirektion Leipzig.

Dabei könne es um Dachreparaturen gehen, aber auch um das Schleifen von Scheren. Nach Preisabsprachen und nicht immer fachmännischer Arbeit würden überhöhte Forderungen gestellt. Dies komme aber vergleichsweise selten vor, so Jurke.

Schnelles Urteil nach Fall in Zwenkau

In dem Fall in Kitzscher, wo die Polizei vor rund einer Woche eine vierköpfige rumänische Bande fasste, hatte eine Geschädigte 600 Euro gezahlt. Die vermeintlichen Dachdecker wollten mehr und dafür nach einigen Tagen wiederkommen. Dabei wurden sie dann festgenommen. Das Geld hat die Dame nicht zurückerhalten, so Jurke.

Einen ähnlichen Fall hatte es bereits im März auch in Zwenkau gegeben. Hier wurde die Polizei von einer Bankangestellten gerufen. Ein älteres Ehepaar wollte einen Kredit, um eine Gruppe Handwerker zu bezahlen. Die hatten unter ähnlichen Umständen auf deren Grundstück mit Dacharbeiten begonnen, dann aber deutlich mehr Geld verlangt, als zuvor besprochen.

Auch damals habe es sich laut Polizei um Rumänen gehandelt. Die wurden in einem beschleunigten Gerichtsverfahren zu je einem Jahr Haftstrafe verurteilt, ausgesetzt auf Bewährung. Im jüngsten Fall von Kitzscher wurden die vier Männer nach der Feststellung der Personalien auf freien Fuß gesetzt. Ermittelt werde wegen Betruges.

