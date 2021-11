Roitzsch und das lange Ringen um eine Tempo-30-Zone

Wurzen/Roitzsch

Aus ihrer Enttäuschung macht Steffi Ferl keinen Hehl. Schließlich hatte die Ortschaftsrätin alle Hoffnung auf den Tagesordnungspunkt sieben gelegt, um endlich mit Experten über eine Tempo-30-Zone in der Roitzscher Hauptstraße zu diskutieren. Doch die Fachleute blieben der jüngsten Sitzung im Gemeindezentrum fern und teilten lediglich schriftlich mit, weshalb sie den lang gehegten Wunsch ablehnen.

Zum Verlesen der Antwortschreiben von Maren Hänse, Untere Straßenverkehrsbehörde, sowie Heiko Stein, Sachbearbeiter Verkehr im Polizeirevier Grimma, kam Ortsvorsteher Marko Quaas allerdings nicht. Denn Ferl beantragte kurz zuvor, das Thema zu verschieben und zur nächsten Zusammenkunft am 13. Januar 2022 erneut auf die Agenda zu heben – dann aber mit den beiden Verantwortlichen vor Ort.

Bitte um Tempo-30-Zone verhallt seit Jahren

„Ich bin es leid, immer und immer wieder vertröstet zu werden“, betonte Ferl angesichts der Gefahrenquellen für jenen Abschnitt der Hauptstraße, an dem aus ihrer Sicht die Geschwindigkeit begrenzt werden sollte. „Es gibt immerhin drei gute Gründe dafür: Hier befindet sich eine unübersichtliche S-Kurve, außerdem die Bushaltestelle für Schulkinder sowie das Gemeindezentrum mit dem gegenüberliegenden Parkplatz.“

Bislang blieben ihre Bedenken ungehört, obwohl schon 1999 der Bereich laut des damaligen Mitarbeiters der Unteren Verkehrsbehörde, Manfred Bresk, als Konfliktschwerpunkt eingestuft wurde. „Am Zustand, insbesondere der Doppelkurve, hat sich auch nach dem grundhaften Ausbau der Straße 2008 nichts geändert.“

Fahrt nahm die Problematik erst zehn Jahre später aus. Zur Einwohnerversammlung am 6. September 2018 beklagten sich Roitzscher unter anderem über Raser, die nicht einmal in der Schikane vom Gaspedal gehen. Jedoch lehnte die Verkehrsbehörde nach Prüfung durch die Polizei das Ansinnen einer Tempo-30-Zone kategorisch ab. „Eine Änderung wird es leider nicht geben“, verkündete Bresk seinerzeit.

Positives Fazit bei Geschwindigkeitskontrolle im Vorjahr

Ferl beharrt dennoch auf ihrem Standpunkt und suchte weiterhin den Kontakt mit der Stadtverwaltung. Die Hartnäckigkeit führte letztlich dazu, dass vom 24. August bis zum 14. September des Vorjahres eine Geschwindigkeitsmessung erfolgte. Binnen der zwei Wochen passierten 23 425 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Das Fazit: 85 Prozent der mobilen Verkehrsteilnehmer fuhren langsamer oder maximal 46 Kilometer pro Stunde. Das Durchschnittstempo betrug somit 38 Stundenkilometer bei einem Ausreißer, der mit knapp 70 km/h durch die Kurven preschte. Vor allem diese Bilanz bestärkten Polizei und Behörde, eben keine neuen Schilder an der Roitzscher Hauptstraße aufzustellen, sondern alles beim Alten zu belassen.

„Ich möchte eigentlich nichts anderes, als direkt mit den Fachleuten zu diskutieren, zumal die Argumente, auf eine 30er-Zone zu verzichten, stets die selben sind und daran anscheinend kein Weg vorbeigeht. Wenn sie aber auf eine persönliche Einladung nur schriftlich reagieren und es keineswegs für nötig halten, die Ortschaftsratssitzung zu besuchen, halte ich das für den falschen Umgang.“ Hoffnung auf einen Dialog hegt Ferl jetzt für den 13. Januar.

Ortschaftsrat sucht noch Ideen für kleine Projekte

Im letzten Punkt des Abendprogramms beschäftigten sich die Roitzscher Mandatsträger noch mit der Verwendung des Ortsteilsbudgets. Bereits im Juni des Jahres beschloss der Stadtrat Wurzen, den drei Ortschaftsräten von Kühren-Burkartshain, Nemt und Roitzsch einen Etat zur Verfügung zu stellen, um selbstständig kleine Vorhaben umzusetzen. Pro Haushaltsjahr fließt ein Sockelbetrag von 1500 Euro bei über 1000 Einwohnern, von 600 Euro bei 500 bis 1000 Einwohnern und 400 Euro für Ortschaften unter 500 Einwohnern. Aufgestockt werde dieser dann noch mit 1,50 Euro je Einwohner.

Marko Quaas zufolge sei ein Projekt bereits in Auftrag gegeben. Demnach wird im Frühjahr am Schwanenteich eine Bank aus Eichenholz installiert. Über weitere Vorschläge, die übrigens auch von den Bewohnern an den Ortschaftsrat herangetragen werden können, will das Gremium ebenfalls im Januar beraten.

Von Kai-Uwe Brandt