Roitzscher Vereine trotzen Corona-Krise: Kalender listet Veranstaltungen auf

Wurzen/Roitzsch

Wie viele sehnt sich auch Steffi Ferl etwas Normalität zurück. Ganz persönlich, aber vor allem für das Gemeindezentrum „Haus an der Rietzschke“ in Roitzsch. Schließlich ist der ehemalige Gasthof an der Hauptstraße das Domizil von vier Gemeinschaften des Wurzener Ortsteils – dem Frauenverein Luise, dem Heimatverein „ Roitzsch an der Rietzschke“, dem SV 84 Roitzsch sowie der Ortsgruppe der Volkssolidarität.

„Bereits seit 2017 geben sie jedes Jahr einen Veranstaltungskalender heraus, der zahlreiche Angebote im Gemeindezentrum und auf dem Außengelände beinhaltet“, erzählt Luise-Vorsitzende Ferl rückblickend auf die vergangenen Monate des Corona-Jahres 2020. Doch mit der Feier zum Internationalen Frauentag im März, einem Arbeitseinsatz und dem Lesecafé war plötzlich und für lange Zeit Schluss. „Immer dann, wenn die Landesregierung neue Verordnungen zum Schutz vor der Pandemie erließ, wurde das Hygienekonzept neu geschrieben, Aushänge gefertigt und alle Interessierten unter anderem über Facebook informiert.“ Vergeblich.

Bunte Sachsensteine schmücken jetzt den Gartenfindling

Erst im Herbst keimte wieder Hoffnung auf. Ferl erinnert sich noch gut an den Vortrag von Sabine Kupka und Stefan Ring über ihre Weltreise per Rad. Zudem konnten die Vereinsvorstände das Programm für 2021 koordinieren und Pläne für den 5. Roitzscher Weihnachtsmarkt mit Puppenspiel schmieden. Das beliebte Fest fiel wenige Wochen später dem zweiten Lockdown zum Opfer.

Ferls Bilanz fällt aber keineswegs nur negativ aus. Insbesondere deshalb, weil der Heimatverein auf Aktionen an der frischen Luft setzte. So unter anderem Ende Oktober. „Im Garten des Gemeindezentrums zeigte sich bald eine Schlange mit bunt gemalten Sachsensteinen. Überall im Freistaat befinden sich mittlerweile solche Steinschlangen, um kontaktlos in Kontakt zu bleiben, raus zu gehen, Steine zu suchen, sie mit Acrylfarbe zu verzieren und auszuwildern.“ Unterstützung erfuhren die Roitzscher Organisatoren hierbei von einem Sponsor.

Der Findling mit den bunten Sachsensteinen erinnert im Garten des Roitzscher Gemeindezentrums an die Aktion des Heimatvereins im Oktober des Vorjahres. Quelle: privat

David Serfling, Geschäftsführer der Gala Service Wurzen GmbH, spendete nämlich einen Findling, den die kleinen und großen Gäste an diesem Tag mit ihren bunten Steinen bekleben durften. Darüber hinaus, so Ferl, pflanzten Hortkinder eine Hecke, Fallobst wurde zum Familienbetrieb Klaus Fruchtsäfte & Cannewitzer Biere gebracht und Frauen verzierten Bäume mit ihrer Strickware.

Frauenverein hielt per Brief die Mitglieder auf dem Laufenden

Den Mangel an Informationsfluss während der ersten Corona-Zwangspause begegnete der Frauenverein Luise zum Beispiel mit regelmäßigen Briefen, die die Mitglieder auf dem Laufenden hielten. „Und die Firma Terrabau von Thomas Michael sorgte beim Sportverein für ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.“ Denn der Vorstand des SV 84 Roitzsch hatte in Absprache mit der Wurzener Stadtverwaltung die Erneuerung des Volleyballfeldes auf dem Spielplatz am Eichenweg vorbereitet und das Unternehmen die Arbeiten rasch durchgeführt.

Zum Schluss ihres Resümees erwähnt Ferl, dass sie fest an einer Besserung der Lage glaubt. So ging bereits der 2021er-Veranstaltungskalender für das Gemeindezentrum Roitzsch in den Druck. „Jedoch bestimmt zunächst noch die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie, wann es mit den Zusammenkünften, mit Kultur und Sport in Roitzsch weitergeht. Wir jedenfalls schauen nach vorn.“

Von Kai-Uwe Brandt