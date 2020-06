Roitzscher Vereine wegen Corona weiter zurückhaltend

Wurzen/Roitzsch

Informieren, informieren und nochmals informieren: In Zeiten wie den aktuellen, in denen der persönliche Austausch von Mensch zu Mensch stark eingeschränkt ist, bedarf es anderer Mittel und Wege, um etwa einen Verein am Leben zu halten. „Ich habe in diesem Monat meinen dritten Corona-Brief an die reichlich 40 Mitglieder unseres Vereins auf den Weg gebracht“, berichtet die Vorsitzende des Roitzscher Frauenvereins L.U.I.S.E., Steffi Ferl. In ihren Händen liegt zudem die Kontaktpflege zwischen den Vereinen des Wurzener Ortsteiles.

Lesecafé in Roitzsch startet erst wieder im September

In dem vorerst letzten ihrer Pandemie-Rundbriefe konnte Ferl den Vereinsmitgliedern die vorsichtige Wieder-Öffnung des Vereinslebens bekannt geben. „Seit Anfang des Monats können sich wieder bis zu zehn Menschen treffen, und ich habe ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt“, erläutert sie. Auch im Lese-Café des Vereins, das Ferl ebenfalls leitet, wäre ein Start möglich, könnten ebenso die Männer- und Kreativgruppe wieder aktiv werden. „Aber ich spüre allgemein eine Zurückhaltung unter den mehrheitlich älteren Mitgliedern, schon jetzt zusammenzukommen, weshalb ich auch das erste Lese-Café in den September gelegt habe“, so Ferl.

Mindestabstand raubt die Gemütlichkeit

Die Lust auf Kultur sei gefühlt eher gedämpft, und neue Corona-Schlagzeilen wie die aus Magdeburg und Göttingen würden diesbezüglich nicht unbedingt beruhigend wirken. „Die für Ende Juni geplante Veranstaltung mit dem TheaterMacher(n)-Verein haben wir aber noch aus einem anderen Grund abgesagt, nämlich weil wir die Befürchtung haben, dass bei der Veranstaltung mit der Einhaltung des Mindestabstandes keine rechte Gemütlichkeit aufkommen könnte“, so die Roitzscher Frauenvereins-Vorsitzende, die ferner den traditionell mit der Volkssolidaritäts-Ortsgruppe gestalteten musikalischen Kaffeenachmittag Ende August streichen musste. „Unser Vereinshaus ist einfach zu klein, um 50 bis 60 Gäste in diesen schwierigen Zeiten aufzunehmen“, so Ferl.

Vereine brauchen Planungssicherheit für Veranstaltungen

Auch in punkto Wirtschaftlichkeit ist die aktuelle Situation in Roitzsch angespannt. „Ein gemeinnütziger Verein wie der unsrige muss bei seinen Veranstaltungen sehr genau auch hinsichtlich der Zahl der zu erwartenden Besucher kalkulieren, was in unsicheren Zeiten noch schwieriger ist.“ Etwas Erleichterung erhoffe man sich in der Zeit nach den Sommerferien. „Ich denke, dass wir Mitte August hinsichtlich unserer Möglichkeiten in der zweiten Jahreshälfte mehr wissen“, so die L.U.I.S.E.-Chefin. So setzt sie auf den Vorlesewettbewerb und den Weihnachtsmarkt im November auf kulturelle Höhepunkte im Corona-Jahr.

Und nicht zu vergessen das von allen Roitzscher Vereinen getragene Herbstfest Ende September, dessen Hauptorganisation in diesem Jahr in den Händen der Roitzscher Sportler liegt. „Hinter diesem Fest steht aktuell aber auch noch ein Fragezeichen“, so Ferl.

Von Roger Dietze