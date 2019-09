Rossmann baut in Brandis Drogeriemarkt

Brandis

Rossmann kommt nach Brandis. In seiner Sitzung am Dienstag hat der Stadtrat den Weg frei gemacht für die Ansiedlung der Drogeriekette auf dem Noch-Kindergartengelände in der Pappelallee. Einstimmig votierten die Mitglieder dafür, die dafür nötigen Grundstücke an die DR Objekt Gesellschaft für 450.000 Euro zu veräußern. „Nach intensiven Bemühungen bin ich froh, dass sich nun tatsächlich eine Lösung gefunden hat“, freute sich Bürgermeister Arno Jesse ( SPD).

Brandis entscheidet endlich für den Investor

Mit dem Verkauf wird ein Kapitel einer sich über vier Jahre hinziehenden Geschichte geschlossen. Ursprünglich hatte sich Rossmann um den ehemaligen Ratskeller am Marktplatz bemüht. Das Vorhaben scheiterte nach langem Hin und Her am Veto des Landesamtes für Denkmalpflege. Das ruinöse Objekt, das Rossmann abreißen wollte, wird jetzt durch die Stadt selbst saniert, um unter anderem die Bibliothek aufzunehmen.

An die Stelle der heutigen Kita wird künftig ein Drogeriemarkt rücken. Quelle: Röse

Standort in der Pappelallee bekommt Parkplätze

Der Rathauschef hielt jedoch an dem Ziel fest, den „Frequenzbringer“ Rossmann für die Belebung der Innenstadt zu gewinnen. „Jeder weiß, wie nötig Brandis einen Drogeriemarkt hat“, so Jesse. „Mit Hinblick auf das Einzelhandelskonzept haben wir deshalb gemeinsam mit Rossmann nach einem Standort gesucht.“ In dem Konzept sind zwei Flächen in der Hauptstraße als Potenzialfläche ausgewiesen. Aber: Für Rossmann stand die Hauptstraße aufgrund des problematischen Lieferverkehrs nie zur Diskussion. Er reflektierte stattdessen auf die Pappelallee, ein Gelände, auf das die Stadt zudem als Eigentümer – anders als in der Hauptstraße – Zugriff hat. Mit dem dortigen Vollsortimenter würde man sich gut ergänzen. Im November 2018 stellte Jesse diese Option im Stadtrat vor und löste damit eine heftige Diskussion aus.

Rossmann plant 1000 Quadratmeter großen Markt

Die größte Kritik kam von Frank Mieszkalski ( SPD), der den Abriss des Kita-Gebäudes anprangerte, obwohl es, im Jahr 2000 gebaut, noch einen Restbuchwert von einer Million Euro besitze. Christian Wirth, bei der Dirk Rossmann Immobiliengruppe für den Bereich Expansion zuständig, hatte in der damaligen Sitzung eine Integration des Marktes in das bestehende Gebäude ausgeschlossen. „Wir haben das geprüft, es wäre nicht machbar.“ Rossmann benötige insgesamt 1000 Quadratmeter, 750 davon für Verkaufsfläche. Und hatte deutlich gemacht: „Es geht darum, ob der Stadtrat sich vorstellen kann, das Grundstück in die Ausschreibung zu geben und wir uns bewerben können. Wenn nicht, wär’s das nach vier Jahren.“

Umzug in Kita-Neubau am Bahnhof

Die Flurstücke in unmittelbarer Nähe zum Schloss hatte die Stadt daraufhin im Rahmen eines Bieterverfahrens zum Verkauf angeboten mit dem Hinweis, dass sie die Ansiedlung eines Filialisten im Non-Food-Bereich erwartet, die zukünftige Nutzung der Versorgung der Einwohner mit Konsumgütern dienen soll. Zuvor war abgeklärt worden, ob für das mit Fördermitteln gebaute Kita-Gebäude beim Abriss die Rückzahlung von Fördergeldern drohen würde. „Nein“, beruhigte Jesse im jetzigen Stadtrat, „die Bindefrist von 15 Jahren ist bereits abgelaufen.“

Bei der Ausschreibung blieb Rossmann der einzige Bewerber, der mit seinem Gebot auch nicht über den Mindestkaufpreis ging. Verfügbar wird das 2870 Quadratmeter große Areal für den Markt mit dem Umzug der Kindertagesstätte „Regenbogen“ in die neue Einrichtung am Bahnhof – das wird voraussichtlich Ende dieses Jahres sein. Wie Jesse erklärte, soll der Drogeriemarkt in eingeschossiger Bauweise errichtet werden, sich so in die Umgebung einfügen. Das Gebäude wird nach hinten versetzt, 27 Parkplätze werden entlang der Pappelallee angeordnet.

Von Ines Alekowa