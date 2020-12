Rossmann in Brandis in den Startlöchern

Brandis

Lange und viel wurde über die Rossmann-Ansiedlung in Brandis diskutiert, jetzt hat die Drogeriekette beim Landratsamt Leipzig als untere Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag für ein Geschäftshaus in der Pappelallee eingereicht. Die Stadt war nun aufgefordert, ihre Stellungnahme dazu abzugeben. Im Technischen Ausschuss sparten sich die Mitglieder jedes weitere Wort und erteilten dem Vorhaben einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Das, so erklärte Bauamtsleiterin Kerstin Quandt, sei laut Baugesetzbuch zu erteilen, wenn sich das Vorhaben nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die nähere Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben, und das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden. „Diese Voraussetzungen sind beim vorliegenden Antrag gegeben.“

Schallschutz ist noch in der Bearbeitung

Rossmann plant auf dem Areal der ehemaligen Kindertagesstätte – das Objekt ist bis jetzt noch nicht abgerissen – ein 34 mal 31 Meter großes Gebäude mit einer Höhe von rund sechs Metern. Dieses nimmt die hinteren drei Fünftel des Grundstücks ein und grenzt unmittelbar an den Marie-von-Pentz-Weg. Zur Pappelallee zu sind in zwei Reihen 21 Parkplätze angeordnet, vom Gehweg durch eine Begrünung getrennt, weitere fünf an der der Beuchaer Straße zugewandten Seite. Die Einfahrt erfolgt von der Pappelallee aus – in Höhe der des gegenüberliegenden Edeka-Marktes –, in deren Verlängerung befindet sich an der östlichen Gebäudeseite die Lieferantenzufahrt.

„Das Thema Schallschutz ist noch in der Bearbeitung“, erklärt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Brigitte Laux, auf Anfrage der LVZ. „Da durch den Bauherrn eine Schallschutzprognose erbracht werden muss, machen sich die Planer bereits im Vorfeld Gedanken, wie dieser gestaltet werden kann.“ Wie dem jetzigen Lageplan zu entnehmen ist, soll an der östlichen Seite eine sich von den dortigen Parkplätzen bis zur Gebäudemitte hinziehende begrünte, drei bis zwei Meter hohe Lärmschutzwand errichtet werden, einen partiellen Lärmschutz gibt es auf der Gebäuderückseite.

Der Lageplan von Brandis zeigt den künftigen Standort des Drogeriemarktes. Quelle: Repro - Frank Schmidt

Hoffnung auf Eröffnung im kommenden Jahr

Ein von Uwe Hampel (Bürgerverein Brandis) angeregtes Gründach hingegen ist nicht möglich. Das, so Bürgermeister Arno Jesse, lasse der Denkmalschutz nicht zu. Damit präsentiert sich das eingeschossige Geschäftshaus relativ schnörkellos – mit einer gläsernen Eingangsfront, darüber eine Attika, also eine Aufkantung am Flachdachrand, und mit einer begrünten Fassade am Marie-von-Pentz-Weg.

Jesse verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, „dass das Projekt nächstes Jahr beendet wird“. Offensichtlich war der Zeitplan ursprünglich ein anderer – „eigentlich hatte Rossmann schon das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr mitnehmen wollen“, so Jesse.

Langer Weg mit Hürden

Immerhin ist es ein reichliches Jahr her, dass der Stadtrat im September 2019 dem Verkauf des Kita-Areals an die Dirk Rossmann Objekt Gesellschaft für 450.000 Euro zugestimmt und damit den Weg für die Ansiedlung in der Pappelallee freigemacht hatte. Ursprünglich hatte sich Rossmann um den ehemaligen Ratskeller am Marktplatz bemüht. Das Vorhaben scheiterte nach langem Hin und Her am Veto der Denkmalpflege. Um den „Frequenzbringer“ für die Belebung der Innenstadt dennoch zu gewinnen, suchte die Stadt nach einem alternativen Standort. Rossmann selbst reflektierte auf die Pappelallee. Mit dem dortigen Vollsortimenter würde man sich gut ergänzen.

Umzug Kita an den Bahnhof machte Weg frei

Die Vorstellung löste allerdings im Stadtrat eine heftige Diskussion aus, insbesondere der damalige Stadtrat Frank Mieszkalski ( SPD) prangerte den Abriss der erst 2000 gebauten Kita an, die noch einen Restbuchwert von einer Million Euro besitze. Christian Wirth, bei der Rossmann-Immobiliengruppe für Expansion zuständig, hatte in der damaligen Sitzung eine Integration des Marktes in das bestehende Gebäude ausgeschlossen. „Wir haben das geprüft, es wäre nicht machbar.“ Rossmann benötige insgesamt 1000 Quadratmeter, 750 davon für Verkaufsfläche. Und er hatte deutlich gemacht: Wenn sich der Stadtrat das nicht vorstellen könne, „wär’s das nach vier Jahren“. Beim anschließenden Bieterverfahren blieb Rossmann der einzige Bewerber. Zuvor war abgeklärt worden, ob beim Abriss eine Fördergeldrückzahlung drohe. „Nein“, beruhigte Jesse damals im Stadtrat, „die Bindefrist von 15 Jahren ist bereits abgelaufen.“ Verfügbar wurde das 2870 Quadratmeter große Areal schließlich mit dem Umzug der Kita im Februar dieses Jahres in die neue Einrichtung am Bahnhof.

Von Ines Alekowa