Rote Ampel missachtet: Schwerer Unfall bei Borsdorf

Borsdorf

Am Mittwochmorgen kam es in Borsdorf auf der Bundesstraße 6 an der Auffahrt zur A 14 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug die dortige Kreuzung überqueren – missachtete jedoch die rote Ampel. Sein Wagen kollidierte mit dem Wagen eines 33-Jährigen, der nach links auf die Autobahn abbiegen wollte. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Gegen den 61-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz