Rundgang über den Wurzener Friedhof: Letzte Ruhe unter Bäumen

Wurzen

Rund 30 Interessierte waren dieser Tage der Einladung des Wurzener Geschichts- und Altstadt-Vereins zu dessen traditionellem Friedhofsrundgang gefolgt. Zwei Stunden lang wurden sie dabei von Stadtchronist Wolfgang Ebert unterhalten, der über Wurzener Familienhistorien ebenso Auskunft gab wie über eindrucksvolle Grabgestaltungen und die deutsche Friedhofskultur.

Unter anderem erfuhren die Rundgang-Teilnehmer, dass der heutige Wurzener Friedhof der vierte in der Geschichte der Ringelnatzstadt ist. Vom ehemaligen Jakobskirchhof weiß Ebert zufolge nur noch die Chronik zu berichten, später folgten Bestattungen an der Wenceslaikirche, auf dem heutigen sogenannten alten Friedhof und aktuell auf dem unter der Ägide von Bürgermeister Mühle ab 1887 angelegten Friedhof an der Dresdener Straße.

Schlafen unter Bäumen

Heute sei dieser fast zu groß für die Stadt, unter Verwaltung der Kirchgemeinde und mit städtischer Unterstützung aber eine eindrucksvolle grüne Oase mit herrlichem Baumbestand am östlichen Stadtrand.

Überhaupt sind Bäume laut dem Wurzener Stadtchronisten ein Wesensmerkmal der deutschen Friedhöfe. „Während etwa die französischen Gefallenen-Friedhöfe keinen Baumbestand aufweisen, schlafen die Deutschen unter Bäumen“, so Ebert. Dieser führte auf dem jüngsten Rundgang auch zu ehemaligen Grabanlagen bedeutsamer Wurzener.

Lob für Grabpflege

Unter anderem zu denen der Familien Lieder (Gründer der Wutra-Fabrik), Finke, Schmidt und Mannewitz. Allesamt Grabanlagen, wie Ebert betonte, die in der jüngeren Vergangenheit als Denkmale der Friedhofskultur erhalten, restauriert und von überwachsendem Efeu befreit worden seien.

„Für diese Anstrengungen kann man der Friedhofsverwaltung und in einzelnen Fällen auch den Nachfahren der Verstorbenen nur dankbar sein“, so Ebert, demzufolge sich neue Formen der Bestattungen wie etwa Gemeinschaftsgräber, Partneranlagen oder Baumbestattungen gut in die Gesamtanlage des Wurzener Friedhofes einfügten.

Von Jürgen Schmidt