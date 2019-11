Rußrindenkrankheit ausgebrochen – Schlosspark Nischwitz gesperrt

Wurzener Land/Thallwitz

Die für Bäume meist tödliche Rußrindenkrankheit ist im Schlosspark Nischwitz ausgebrochen. Hinweisschilder an sämtlichen Zugängen weisen darauf hin, dass die denkmalgeschützte Anlage bis auf weiteres geschlossen bleibt. Der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) bestätigt auf LVZ-Nachfrage die Sperrung: „Wir nehmen die Sache sehr ernst, da die schwarzen Pilzsporen auch dem Menschen gefährlich werden können.“

Würden die Sporen in unmittelbarer Nähe eingeatmet, könnten sich Entzündungen in den Lungenbläschen bilden, so der Ortschef. Sechs bis acht Stunden nach dem Kontakt seien allergische Reaktionen nicht auszuschließen: Die Symptome reichten von Fieber über Schüttelfrost bis hin zu Atemnot. Er stehe in ständigem Kontakt mit dem Landschaftspflegeverband Mittleres Muldegebiet, der sich im Auftrag der Eigentümerin um den Park kümmere, sagt Pöge.

Mehr als 100 Bäume betroffen

Angaben des Bürgermeisters zufolge sind mehr als 100 Bäume betroffen. Hauptsächlich handele es sich um den Ahorn, informiert Torsten Fleischer, Geschäftsführer des Fördervereins mit Sitz in Canitz. „Wegen der langen Hitze- und Trockenperiode sowie der starken Sonneneinstrahlung sind die Bäume derart geschwächt, dass der Pilz entsprechend leichtes Spiel hat.“ Markant seien die dicken Lagen an schwarzen Sporen unter der abgefallenen Rinde.

Die in Mitleidenschaft gezogenen Bäume sollten lieber gestern als morgen raus aus dem Park, drückt Stephan Weist vom gleichnamigen Baumdienst aufs Tempo. Er traue sich die Aufgabe zu und habe der Eigentümerin bereits ein entsprechendes Angebot unterbreitet: „Das Fällen der Bäume ist nicht ohne. Das geht nur unter Vollschutz und mit Feinstaubmaske. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht über allem.“

Sie habe alle Behörden informiert und warte auf deren Okay, sagt Eigentümerin Jutta Neubronner. Für Bürgermeister Pöge steht fest: „Ohne Förderung wird es nicht gehen. Fällen und Nachpflanzen verschlingen eine sechsstellige Summe.“ Zum Vergleich: Im Dresdener Großen Garten, einer Anlage mit 20.000 Bäumen, waren in diesem Jahr 32 Gewächse von der Rußrindenkrankheit betroffen, so Frithjof Pitzschel. Er ist bei den Staatlichen Schlössern Sachsen für Gärten zuständig.

Mieterin hält sich an Betretungsverbot

Annerose Deckert ist Mieterin im Nischwitzer Schlossgelände. Sorgen um ihre Gesundheit mache sie sich nicht. Sie halte sich an das Betretungsverbot, gehe nicht mehr in den Park. Das Fenster ihrer Wohnung öffne sie aber weiter ganz normal: „Besonders ärgerlich ist es vor allem für die Hundebesitzer, die nun nicht mehr in den Park dürfen. Aber auch für den Kindergarten, der bislang immer so gern im Grünen spielte.“

Anne Klemmer, Leiterin der Kita „Zur Wichtelmühle“, geht ganz auf Nummer sicher, meidet mit ihren Kleinen den Park: „Der Park ist für uns absolut tabu. Die Kinder würden eh alles anfassen, wie sie lustig sind, so schnell kannst du nicht gucken.“ Gerade der Kontakt mit betroffenen Bäumen sei riskant, warnt der Bürgermeister seine Bevölkerung: „Um Himmels willen kein Brennholz daraus machen. Wer die Axt anlegt, setzt damit große Mengen an schädlichen Sporen frei.“

Von Haig Latchinian