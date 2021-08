Wurzen

Am Dienstagmorgen haben mehrere Personen am Bahnhof Wurzen eine S-Bahn mit Farbe besprüht – und das auf einer Fläche von über 200 Quadratmetern. Laut der Bundespolizei Leipzig verteilten sich das Graffiti über mehrere Waggons. Die Beamten aus den Revieren Grimma und Leipzig sicherten am Tatort Spuren. Nach ersten Erkenntnissen nutzten die Sprayer eine mitgebrachte Leiter.

Zeugen, denen am 24. August zwischen 6 und 7.30 Uhr mehrere Personen im Umfeld des Wurzener Bahnhofs aufgefallen sind, werden gebeten sich zu melden.

Von lvz