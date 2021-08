SPD-Kandidatin Franziska Mascheck aus Frohburg will den ländlichen Raum stärken

Frohburg/Linda

Es sind immer die Frauen, die ihr diese Frage stellen. Franziska Mascheck findet es einerseits witzig, auf der anderen Seite auch bezeichnend, wenn sie in Interviews gefragt wird: Wie schaffen Sie das eigentlich alles? Doch wenn eine den Spagat zwischen freiberuflicher Tätigkeit als Sozialarbeiterin, dem begleitenden Masterstudium, kommunalpolitischer Arbeit, Ehrenamt und dem Managen ihrer eigenen Großfamilie mit vier Kindern bewältigt, dann ist es die 42-Jährige. „Ich arbeite zielorientiert und strukturiert“, sagt Mascheck und hat diese Tugenden nun auch in ihrem Wahlslogan verpackt: „Zuhören. Verstehen. Anpacken!“

Lebensmittelpunkt in Linda

Den Weg in die Politik fand die gebürtige Dresdnerin 2017 „als wir in Kohren-Sahlis einen Jugendraum gesucht haben und es kaum Möglichkeiten gab, irgendwas zu bewegen“. Im Frohburger Stadtrat fand Franziska Mascheck eine geeignete Plattform, um kommunale Entscheidungen mit anzuregen und mitzutreffen – sozial und demokratisch, wie es ihrer Philosophie entspricht. Der ländliche Raum, sagt sie, habe unglaublich viel Potenzial. „Ich möchte den Menschen auf dem Land ein gutes Leben ermöglichen, aber dafür müssen wir die Schwerpunkte anders setzen. Das treibt mich um.“ Förderprogramme müssten so gestrickt sein, dass sie auch ankommen.

Verbündete für die Bundestagswahl: Der SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans wünscht Franziska Mascheck während seines Besuchs im Juni in Pegau alles Gute für die Kandidatur. Quelle: Kathrin Haase

Ihren eigenen Lebensmittelpunkt fand die 42-Jährige vor fünf Jahren im Frohburger Ortsteil Linda: ein sanierungsbedürftiger Vierseitenhof, dem sie mit dem Verein „KulturGut Linda“ wieder auf die Beine helfen möchte. Der Hof passt zu ihr, der Macherin. In der Gemeinschaft mit fünf Erwachsenen und sechs Kindern, ein paar Schafen, Hühnern, Schmetterlingen und den beiden Hofkatzen fühlt sich Franziska Mascheck angekommen und gefordert zugleich. Hier möchte sie einmal alt werden.

Aufgewachsen in Schwedt

Aufgewachsen mit zwei Geschwistern im brandenburgischen Schwedt zog es die Tochter einer Ökonomin und eines Ingenieurs schon nach der elften Klasse von zu Hause fort. An der Dresdner Palucca Schule bestand sie 17-jährig die Aufnahmeprüfung und hielt nach vier Jahren Studium das Diplom Bühnentanz in der Hand. „Bewegung und Rhythmus waren schon immer meins“, sagt die Tänzerin, die schon als Kind gerne im Chor sang, Theater und Akkordeon spielte und heute beim Autofahren am liebsten klassische Musik hört.

„Lehrjahre“ in Amerika

Ihre Lehr- und Wanderjahre führten Mascheck nach New York und Austin/Texas, später nach Berlin. „In Amerika durfte ich in die weite Welt des Tanzes eintauchen, es war eine unglaubliche Erfahrung.“ Zurück in Deutschland arbeitete sie in der freien Berliner Tanzszene, gründete das Kinder- und Jugendtanztheater „tanzbasis“ und fand bald darauf den Weg in die Pädagogik. Die Umtriebige machte ihren Bachelor in Sozialer Arbeit, ist ausgebildete Montessori-Pädagogin, arbeitete zeitweise als Personaltrainerin und als Tanz- und Pilatestrainerin. Heute ist sie freiberuflich für die Kinder- und Jugendstiftung Sachsen im Einsatz.

Zurück zu den Wurzeln

In Linda schließt sich der Kreis. „Ich bin zu meinen sächsischen Wurzeln zurückgekehrt.“ Hier genießt die Mutter von vier Kindern (8, 11, 13, 17) das Landleben und die Langsamkeit, die es zum Gedeihen manchmal braucht. Sie liebt es, wenn im Sonnengarten gegenüber tatsächlich die Sonne scheint, wenn ein Sonntagmorgen mit Kaffee beginnt und wenn das eigene Gemüse in den Kochtopf wandert. „Ich koche für meine Leben gerne, am liebsten einen richtig schönen Braten. Aber im Moment macht das mein Mann, mir fehlt einfach die Zeit dafür.“ Marc Mascheck ist ausgebildeter Pantomime – und eine große Hilfe zu Hause. „Wir teilen uns in alle Aufgaben rein, jeder sieht die Wäsche liegen.“ Am liebsten wäre es Franziska Mascheck, wenn Frauen irgendwann nicht mehr fragen müssten, wie das alles zu schaffen sei.

Von Kathrin Haase