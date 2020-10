SPD-Kreisvorstand schlägt Mascheck als Bundestagskandidatin vor

Landkreis Leipzig

Der SPD-Kreisvorstand hat auf seiner jüngsten Sitzung die Frohburgerin Franziska Mascheck als Direktkandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 154 (Leipzig-Land) vorgeschlagen. „Ich habe Franziska Mascheck in den vergangenen Jahren als eine engagierte und überzeugende Sozialdemokratin kennen und schätzen gelernt“, erklärte Markus Bergforth, SPD-Kreisvorsitzender. Mit ihrer offenen und sympathischen Art sowie mit ihrem vielfältigen sozialen Engagement im Landkreis wird sie die Wähler überzeugen“, zeigte sich Bergforth sicher.

Lebendige Demokratie als wichtiges Anliegen

Sie freue sich über die Nominierung. „Denn“, so die 41-Jährige, „für das, was Menschen in ihrem Leben bewegt, in gesellschaftlicher Verantwortung Lösungen zu finden, dafür brenne ich. Das gelingt nur in einer lebendigen Demokratie, die den Bürgern ermöglicht, sich direkt vor Ort aktiv zu beteiligen und ihren Lebensraum, ihr Umfeld zu gestalten.“ Dafür brauche es eine offene Haltung der Verantwortlichen auf allen Ebenen der Verwaltung und Rahmenbedingungen, die auf Bundesebene geschaffen werden.

Mascheck hält es mit Willy Brand

Als die Mauer fiel, war Maschek zehn Jahre alt. „Meine Biografie ist geprägt durch Erlebnisse der Nachwendezeit. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung bedarf es im Osten Unterstützung und Förderung, um zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen.“ Die Frohburgerin hält es mit Altkanzler Willy Brand, der 1969 meinte: „Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Dieser Satz sei heute bedeutender denn je.

„Unsere Demokratie muss viel lebendiger werden. Es braucht eine Kommunikation von Bürgern, Vereinen, demokratischen Vertretern im Dorf, im Kiez, der kleinen Stadt direkt zu den politisch Verantwortlichen in Land und Bund. Demokratie muss man politisch ermöglichen und leben wollen. Das gelingt nur durch flache Hierarchien - also dem Absteigen vom hohen Ross und dem Heraustreten aus dem politischen Elfenbeinturm. Dafür stehe ich. Diese Brücke möchte ich aus dem Leipziger Land nach Berlin bauen.“ Rund um Frohburg/ Geithain ist die 41-Jährige vor allem als frühere Sozialarbeiterin und als Mitstreiterin des Vereins Kulturgut Linda bekannt. Für die SPD gehört Mascheck dem Frohburger Stadtrat an.

Nominierung am 21. November in Hohburg

Mit welchem Bewerber die Kreis-SPD letztlich ins Rennen geht, entscheidet sich auf einer Vollversammlung aller SPD-Mitglieder. Diese findet am 21. November in Hohburg statt. Bergforth ist zuversichtlich, dass die Versammlung dem einstimmigen Votum des Kreisvorstandes folgen wird.

Als erste Partei im Landkreis Leipzig hatte bereits die AfD mit Edgar Naujok ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Herbst 2021 nominiert.

