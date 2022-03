SPD-Ortsverein hofft auf den Wahlsieg in Wurzen mit Steffi Kretzschmar

Wurzen

„Niemand weiß vorher, was auf ihn zukommt. Umso erstaunlicher ist es, dass sich jeder zutraut, eine Kommunalverwaltung zu leiten.“ An Selbstbewusstsein mangelt es Steffi Kretzschmar nicht und ebenso wenig an der Zustimmung ihre Partei – der SPD. Mit der Nominierung der 38-Jährigen steigen nun auch die Sozialdemokraten in die Bewerberkür zur Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni ein und hoffen natürlich nach Amtsinhaber Jörg Röglin (SPD) erneut die Stadthausspitze zu erobern.

Kretzschmar jedenfalls hat ihr Ziel dreieinhalb Monate vorm Urnengang klar vor Augen. „Ich will die erste Oberbürgermeisterin in Wurzen sein, aber nicht der hundertste Oberbürgermeister, der alles verspricht. Wünschen ist das eine, Umsetzen etwas ganz anderes.“ Weitaus wichtiger sei es für sie, Schwerpunkte zu setzen und innerhalb der Verwaltung gut aufgestellt zu sein. „Was die Menschen vor Ort brauchen, sind ehrliche Themen.“ Letztlich, so die Juristin, müsse sich die Stadt Wurzen wie jeder Einwohner das Leben leisten können. Ob nun beim Strom oder dem Erwerb von Bauland fürs neue Eigenheim.

Kretzschmar setzt auf eine gut strukturierte Behörde

„Machen wir uns doch nichts vor. Kommunen verwalten mittlerweile einen Mangel, da lässt es sich kaum aus dem Vollen schöpfen.“ Ihr gehe es insbesondere darum, bis in den kleinsten Ortsteil miteinander die anstehenden Probleme zu lösen. Sei es nun bei der Infrastruktur, der Bildung oder beim Thema Energie. „Und dies klappt nur mit einer gut strukturierten Behörde und einer respektvollen Personalführung.“ Aus Sicht ihrer Unterstützer vom SPD-Ortsverein Wurzener Land bringt Kretzschmar hierfür schon aufgrund ihres beruflichen Werdegangs ausreichend Erfahrung mit.

Die Regierungsrätin im Justizvollzug des Landes Sachsen-Anhalt wurde am 9. Juni 1983 in Herzberg an der Elster geboren und kam im Alter von drei Jahren nach Wurzen, wo sie heute gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, der Polizeibeamter in Leipzig ist, und Sohn Oskar (14) wohnt. Gern erinnert sich die 38-Jährige an ihre Kindheit zurück. Ihre Eltern Bettina und Udo Kretzschmar waren damals im Schweizergarten angestellt. „Ich glaube, wegen meiner ständigen Präsenz im Kulturhaus, haben sie dann eine Wohnung in Wurzen-Nord III bekommen“, erzählt die junge Frau und kann sich dabei das Lächeln nicht verkneifen.

Die Regierungsrätin studierte Jura an der Uni Leipzig

Zunächst besuchte Steffi Kretzschmar ab 1990 die jetzige Ringelnatz-Grundschule und spielte in ihrer Freizeit bis zum 16. Lebensjahr bei Lok Wurzen Handball unter Trainer Jörg Möbius. 1994 erfolgte dann der Wechsel an das Lichtwer-Gymnasium, welches sich seinerzeit an der Sternwarte befand. Nach dem Abitur 2003 studierte sie erst einmal Rechtspflege an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin. So richtig Spaß machte ihr der „tröge Stoff“ allerdings nicht. Sie schmiss kurz vor Schluss hin und schrieb sich in der Juristenfakultät der Universität Leipzig ein. „Mein Studium habe ich mir übrigens mit einem Nebenjob bei Kaufland finanziert.“

Nach dem ersten Staatsexamen 2012 startete Kretzschmar ins zweijährige Referendariat beim Landgericht Leipzig. Dabei lernte sie das Amtsgericht in Wurzen bis zur Schließung Ende 2012 kennen, aber auch die Staatsanwaltschaft, Außenstelle Grimma, die Strafrechtskanzlei Stephan Bonell & Collegen sowie die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Torgau. Mit dem zweiten Staatsexamen 2014 erwarb die SPD-Stadträtin schließlich die Befähigung zum Richteramt.

SPD-Kandidatin arbeitet als Vollzugsleiterin in der JVA Halle

Nur wenig später fand Kretzschmar eine Anstellung im sächsischen Innenministerium als Referatsleiterin an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg. Trotz des interessanten Jobs wollte sie gern wieder zurück in den Strafvollzug. In Sachsen-Anhalt bot sich die Chance. Die JVA Halle wurde ab Juni 2015 ihre neue Arbeitsstätte. „Als Vollzugsleiterin und Vertreterin des Behördenleiters verantworte ich hier für 320 Beschäftigte und bis zu 650 Gefangene unter anderem die Verfahren zur Aufstellung des Haushaltes. Ich prüfe Beschaffungsvorgänge und vertrete die JVA rechtlich.“

Momentan pendelt Steffi Kretzschmar jedoch nicht zwischen Wurzen und Halle. Und das hat seinen Grund. „Im Mai erwarte ich ein Kind. Es wird ein Mädchen. Ich weiß, jetzt kommt die Frage, warum tut sie sich das an?“ Um eine Antwort ist die werdende Mutter keineswegs verlegen. „Nur weil ich in anderen Umständen bin, muss ich nicht auf eine Kandidatur verzichten.“ Schließlich habe sie das Studium auch mit einem Kleinkind gemeistert. Sohn Oskar wurde 2007 geboren. Außerdem, fügt Kretzschmar an, gebe es Oma und Opa sowie den Lebensgefährten.

Letztlich gehe es aus ihrer Sicht einzig und allein darum, am 12. Juni die richtige Wahl zu treffen. „Alles wird immer rechtlicher, und ich bringe hierfür die besten Voraussetzungen mit.“

Von Kai-Uwe Brandt