SPD-Stadträtin rechnet mit Neuem Forum für Wurzen ab

Erst unlängst kritisierte Oberbürgermeister Jörg Röglin ( SPD) öffentlich den oft rüden und ehrverletzenden Ton in den sozialen Netzwerken. Vor allem Amtsträger werden heute mehr denn je im digitalen Raum in Misskredit gebracht, beleidigt, verleumdet und diffamiert – so wie SPD-Stadträtin Martina Schmerler. Doch die Gymnasiallehrerin lässt sich die verbalen Entgleisungen nicht gefallen. Schon gar nicht, wenn sie aus der Feder eines Parlamentskollegen stammen.

NFW-Chef Dietel : Verkniffene Dominas mit Gouvernantensadismus

Anlass ihrer Rede zur jüngsten Tagung, die im lautstarken Beifall der Abgeordneten mündete, gab Christoph Mike Dietel, Fraktionsvorsitzender des Neuen Forums für Wurzen (NFW). Auf der Facebook-Seite der Wählergemeinschaft schrieb der 55-Jährige am 17. Dezember einen Beitrag, in dem er sich auf eine Aussage Schmerlers berief, die sie während der Debatte um mehr städtische Blumenwiesen äußerte: „Vielleicht sollten wir mal prüfen, ob wir in zukünftigen Neubaugebieten Schottergärten verbieten können.“

Der Autor des Facebook-Beitrages: Christoph Mike Dietel, Fraktionsvorsitzender des Neuen Forums für Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Dietels Reaktion darauf: „Es gibt eben auch sehr viele Lehrerinnen, die sich aus niederen Beweggründen in den Schuldienst geschmuggelt haben. Verkniffene Dominas, die dem üblen Laster frönen, ihre Schützlinge zu schikanieren, zu maßregeln und aufs Gemeinste zu schulmeistern.“

Schmerler : „Ich bin ein Gegner narzisstischer Imagepflege“

Im Gegensatz zum Autoren wählte Schmerler für ihre Antwort allerdings den direkten Blickkontakt und nutzte als Podium nicht die anonyme Internetgemeinde, sondern die öffentliche Ratssitzung. „Sie können mir glauben“, begann die 62-Jährige, „dass ich Sie in ähnlicher Weise beleidigen könnte mit allerlei Neologismen und Metaphern-Schnickschnack – aber ich bin ein Gegner narzisstischer Imagepflege.“

SPD-Stadträtin und Gymnasiallehrerin Martina Schmerler: „Was Sie auf Facebook schreiben, hat nichts mit sachlicher Auseinandersetzung zu tun. Sie wollen Menschen bewusst mit Worten verletzen und der Lächerlichkeit preisgeben.“. Quelle: Archiv

Danach stellte sie Dietel im ruhigen und sachlichen Ton drei Fragen: „Was berechtigt Sie dazu, den übergroßen Teil der derzeitigen Lehrerinnen extrem zu beleidigen? Mit welcher Intension haben Sie meinen Satz zum Anlass genommen, eine ellenlange Hetztirade aufzubauen und mich an den asozialen Facebook-Pranger zu stellen? Und aus welchen Gründen nutzen Sie ihr Schreibtalent, um verbal auf Menschen herumzutrampeln?“

Für viele Zuhörer blieb Dietels Echo ein müder Versuch der Rechtfertigung. Denn der NFW-Chef berief sich schlichtweg darauf, schlechte Erfahrungen mit Lehrern gemacht und etwas gegen Verbotswahn zu haben.

Lautstarker Beifall aus den Fraktionen für wehrhafte Rede

Schmerler jedenfalls kann angesichts eines Interessenvertreters der Wurzener Einwohner, der solche Feindbilder schafft, nur fassungslos den Kopf schütteln. Ihr läge vielmehr an einer sachlichen Auseinandersetzung, anstatt Personen bewusst mit Worten zu verletzen und sie der Lächerlichkeit preiszugeben. „Und falls Sie die ganze Zeit innerlich gedacht haben: Ha, getroffene Hunde bellen, möchte ich Ihnen sagen: Sie können mich nicht treffen! Doch hätte je ein Schüler während meiner vierzig Lehrerjahre nur einen solchen Satz geschrieben, dann würde mich das treffen und ich müsste mich fragen: Um Himmels Willen, was habe ich getan, dass er so über mich denkt?“

Nach Schmerlers letzten Worten brandete Beifall auf. Die Mandatsträger von CDU, der Fraktion „Bürger für Wurzen“, von SPD und Linke applaudierten ihr laut und lange für die wehrhafte Rede.

Von Kai-Uwe Brandt