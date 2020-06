Sachbeschädigung am Haus des Netzwerkes für demokratische Kultur in Wurzen

Wurzen

1.500 Euro Schaden. Das ist die Bilanz des Schadens am Haus des Netzwerkes für demokratische Kultur in Wurzen am Domplatz. In der Nacht zum Samstag soll ein 25-Jähriger Tatverdächtiger, unter Zuhilfenahme eines vor dem Grundstück stehenden Fahrradständers, drei Fenster beschädigt haben. Festgestellt wurde der Schaden erst am Sonntag.

Wie die Polizei berichtet, könnte bei der Beschädigung möglicherweise Da möglicherweise eine politische Motivation im Raum steht, übernimmt das Dezernat Staatsschutz die Ermittlungen.

Von vag/LVZ