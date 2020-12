Sachsendorf feiert mit Abstand am sichersten

Sachsendorf/Wäldgen

Wäldgen bei Sachsendorf? Wo liegt das denn? Im Winterwunderland! Ja, genau dort, wo der Weihnachtsmann himmlisch ruht. Wo er Kraft für den heiligen Abend tankt. Das Beste: Man kann ihm beim Schlaf der Gerechten sogar zusehen. Direkt vom Weg aus. Bequem durch ein Fensterchen. Die Augen von Rauschebart sind geschlossen. Die Bettdecke hebt sich bei jedem Luftholen. Ein Blick für die Götter. Und alle Sinne. Denn das Schnarchen wird per Lautsprecher nach draußen übertragen.

Anzeige

Sebastian Musch folgte dem Aufruf des Heimatvereins, im Advent eines von 24 Fenstern zu gestalten. Er übernahm den 15. Dezember. Weil sein eigenes Haus von der Straße schlecht einsehbar ist, zimmerte er für Knecht Ruprecht kurzerhand die Extra-Blockhütte mit XXL-Schaufenster. Ein Traum, sein schlafender Weihnachtsmann. Ein Muss für Eltern und ihre Kinder! Täglich schnarcht er von 16 bis 21 Uhr. Angela Beger, Lebenspartnerin des originellen Bauherrn: „ Sebastian ist gelernter Metallbauer, arbeitet in der Freizeit aber am liebsten mit Holz.“

Maria und Josef stehen hoch im Kurs

Bei den Nachbarn Günther und Doris Brachmann prangt schon vorab eine „22“ am Fenster. Damit nicht genug. Der Hausherr beschnippelte den Buchsbaum im Vorgarten mit der Schere so gekonnt, dass dieser die Form einer Kirche angenommen hat. Als Turm dient eine Plastikflasche, die der Wäldgener mit Zinkspray und Messingkreuz arrangierte. Davor posieren sechs Personen aus mehr als zwei Hausständen. Kein Verstoß gegen die Corona-Verordnung: Die heiligen drei Könige, der Schäfer sowie Josef und Maria bestehen aus Birkenholz.

Zur Galerie Wenn Fenster zu kleinen Kunstwerken werden ...

Petra und Steffen Uhlemann fahren in der ehemaligen Mühle zweigleisig. Sie unterstützen sowohl die Aktion des Heimatvereins als auch die der Kirchgemeinde: So verzierten sie das Fenster mit Schneespray, der Zahl 9 und dem Schriftzug „Hoffnung“. Zusätzlich übernachten bei ihnen zwei Promis aus der Bibel – Josef und Maria: „Das sind Puppen auf der Suche nach einer Herberge. Im Koffer wandern sie von Haus zu Haus“, sagt Petra Uhlemann. In der Pandemie könne man sich nicht direkt begegnen. Daher diese adaptierte Form der Staffelstab-Übergabe.

Corona verlangt eigene Spielregeln

Corona mache alles anders, resümiert Annika Schmidt, die sich in Heimatverein und Kirche engagiert. „Zu unserem lebendigen Adventskalender gehören sonst auch offene Türen. Doch die bleiben in diesem Jahr zu.“ In den Vorjahren seien die Sachsendorfer und Wäldgener noch in jene Häuser geströmt, deren Bewohner die Gestaltung eines Adventsfensters übernahmen. Allabendlich habe man zusammen gesungen, gebastelt oder gegessen. Das sei jetzt tabu. Was bliebe, sei der „mit Abstand sicherste“ einsame Spaziergang von Fenster zu Fenster.

24 gute Tage – der LVZ Advents-Newsletter Vom 1. bis zum 24. Dezember schicken wir Ihnen jeden Morgen Mutmacher für den Advent. Rezepte und Bastelideen - und Antworten berühmter Leipziger auf die großen Fragen unserer Zeit. Damit die Tage gut werden. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Asts, Borns, Wittigs, Mundrys, Steinkes, Kühnes, Paepkes, Broys, Heinzes, Rülickes, Braunsdorfs, Pfennigs, Puplick-Lerchs – sie alle erklärten sich bereit, ihr Fenster zu gestalten. Und nicht nur sie: Nicole Griesecke, Leiterin des Heimatvereins, ging mit gutem Beispiel voran und übernahm den 16. Dezember. Ihr Fenster in der Burkartshainer Straße ist mit einem Motiv aus dem Märchen „Sterntaler“ geschmückt. Ein Mädchen fängt die funkelnden Himmelskörper mit ihrem Kleid auf. Moral der Geschicht’: Wer gibt, dem wird gegeben.

Täglicher Kampf in Pandemie-Zeiten

Die Schule in Falkenhain sei bereits seit 3. Dezember dicht, sagt Susann Kleine. Während ihr Uwe arbeitet, ist die 36-Jährige tagsüber alleine mit den drei Kindern. Die Vier halten gut zusammen, ein Grund, weshalb sie die Gestaltung des Fensters ausgerechnet am 4. Dezember übernommen hätten. „Die 4 ist meine Lieblingszahl, weil ich auch an einem 4. geboren wurde“, verrät Susann Kleine. Mit Tochter Hannah malte sie Kerzen und versah sie auf der Rückseite mit Babyöl. „Das hat einen ähnlichen Effekt wie der Fettfleck auf Papier. Da schimmert das Licht schön durch.“

Den hell erleuchteten gläsernen Giebel sieht bereits, wer vom Windmühlenberg hinunter kommt. Die Sachsendorferin Daniela Thiele gestaltete ihn für den 1. Dezember mit drei Schwibbögen. Angesichts von Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen hofft sie auf baldige Rückkehr zur Normalität: „Mögen uns die vielen Lichter den Weg dorthin weisen.“ Valeska Mey malte mit Kreide allerlei Herzen, Glocken und Kugeln auf ihr Fenster. Dazu, sehr kunstvoll, eine Häuserreihe. Sie arbeite in der Werbung, sagt die 26-jährige Frau vom Fach.

Ein Hauch Ostern kurz vor Weihnachten

Ingrid und André Grinda zeigen seit dem 8. Dezember die Sachsendorfer Kirche auf ihrem Fenster. Tochter Linda und deren Mann Martin übernahmen den 13., wobei sie die „1“ als Kerze darstellen. Arved und Carl, die Kinder von Annika Schmidt, präsentieren die Zahl „2“, die für den 2. Dezember steht. Dazu flitzen sie im ehemaligen Haus des Rittergutsinspektors bis in den Uhrenturm hinauf und winken wenig später vom bemalten Fenster. Ein Hauch Ostern kurz vor Weihnachten. Denn nur wer die Adventsfenster sucht, wird auch fündig.

Von Haig Latchinian