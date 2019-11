Sachsendorferin kämpft gegen Raser im Wurzener Ortsteil

Wurzen

Im Ortsteil Sachsendorf wird noch viel zu wenig gelächelt. Das jedenfalls findet Elke Schindler, die mit ihrem Mann seit 14 Jahren ein Häuschen in der Poststraße bewohnt. Eben hier, wo sich die geteerte Trasse zum Nadelöhr verjüngt und gerade so zwei Kleinwagen nebeneinander Platz bietet, donnern werktags bis zu zwanzig Schwerlasttransporter durch. „Und an das Tempolimit von 30 Stundenkilometern hält sich sowieso kaum jemand“, schimpft die 63-Jährige.

Schindler fordert Durchgangsverbot für Lkw

Schindler ist Kummer gewohnt, aber vor allem eine Kämpfernatur. Daher wandte sie sich an die Stadtverwaltung in Wurzen und bat um Hilfe. Ein Blitzer sollte es sein, erzählt die frühere Unternehmerin und Pflegedienstleiterin einer Einrichtung in Leipzig-Connewitz. Doch dafür fehlten die Voraussetzungen in der schmalen Schluppe.

Beim Nutzen des Dialog-Displays scheiden sich die Geister. Verkehrspsychologen halten jedoch die Anzeigetafel mit den Smileys für einen sinnvollen Belohnungsanreiz. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Also installierte der Bauhof kürzlich ein sogenanntes Dialog-Display am Strommasten, das zumindest etwas Linderung verschaffte. Denn wer sich jetzt an die Verkehrsregel hält, den belohnt eine Smiley auf der Anzeigetafel mit einem Lächeln. Den traurigen Schmollmund kassieren hingegen alle Bleifuß-Raser. „Leider sind das viel zu viele“, verrät Schindler, die dennoch froh darüber ist, dass die Stadt auf ihre Bitte hin handelte. „Schließlich gibt es hier weder einen Fußweg noch eine Ausweichmöglichkeit für Autos.“ Am liebsten wäre es der EU-Rentnerin, wenn die tonnenschweren Schüttgutlaster aus der nahen Kiesgrube den Wurzener Ortsteil meiden müssten und nicht mehr die Fensterscheiben vibrieren lassen.

Unterschiedliche Meinungen zum Nutzen des Dialog-Displays

Wie lange der Smiley an der Poststraße zum Bremsen animiert, weiß die taffe Frau allerdings nicht. Sie will jetzt sogar in Eigeninitiative versuchen, ein zweites Dialog-Display zu besorgen.

Im Übrigen scheiden sich die Geister, was den Nutzen des digitalen Mahners am Straßenrand angeht. Insbesondere, weil die Temposünde ohne Folgen bleibt. Verkehrspsychologen jedoch sprechen von einem sinnvollen Belohnungsanreiz, da der Smiley bei denen Freude erzeugt, die sich an das vorgeschriebene Tempolimit halten. Schließlich seien Rückmeldungen auf die eigenen Verhaltensweisen ansonsten negativ besetzt – Verwarnungen, Bußgelder oder Punkte in Flensburg.

