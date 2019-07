Bennewitz

Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig ( SPD) band sich jetzt entschlossen die Bäckerschürze um und arbeitete eine Schicht lang als Geselle in der Bennewitzer Bäckerei und Konditorei Schwarze. Von 4 bis 12.30 Uhr half er beim Brotbacken, knetete Blätterteig, quetschte Quarkfüllungen aus einem Beutel in Teigtaschen und verteilte am Ende mit dem Bäcker-Mobil die Waren in den Filialen des Unternehmens.

Körperlich anstrengende Arbeit im Bäckereihandwerk

Sein Fazit, als er die Bäckerei verließ: „Der Tag war körperlich anstrengend und unglaublich lehrreich. Ich bin wirklich beeindruckt, wie die Gebrüder Schwarze ihre Bäckerei führen,“ sagte Dulig.

Nach acht Stunden in der Backstube hat der Wirtschaftsminister nicht nur erfahren, dass ein Geselle beim Kneten des Brotteigs ordentlich Muskeln braucht. Er konnte sich ebenso von den strukturellen Herausforderungen im Bäckereihandwerk überzeugen. Denn Ken Schwarze, der den 1921 gegründeten Familienbetrieb gemeinsam mit seinem Bruder führt, nahm kein Blatt vor den Mund. Er sprach über Innungspflicht und deren Sinnhaftigkeit, kritisierte die veraltete Handwerksordnung und bürokratische Strukturen. Aber er zeigte auch individuelle Wege auf, wie ein sich ein Unternehmen der Branche von Wettbewerbern abgrenzen kann.

Soziale Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter im Bennewitzer Familienbetrieb

Dadurch hätten die Bennewitzer, die 74 Mitarbeiter beschäftigen und fünf Filialen unterhalten, keine Nachwuchssorgen. „Das Soziale liegt Familie Schwarze am Herzen“, resümierte Dulig. „Nicht nur, dass die Löhne stimmen, die Mitarbeiter werden auch bei Qualifikationen finanziell unterstützt – der Betrieb übernimmt zum Beispiel die Kosten für die Meisterausbildung. Aber auch Kita-Plätze werden gezahlt, für den Urlaub gibt es einen Zuschuss. Auf Arbeitszeiten für Frauen mit Kindern wird primär Rücksicht genommen. Ich bin wirklich beeindruckt, wie kollegial und offen hier der Umgang miteinander ist.“

Einsatz im Projekt „Deine Arbeit ist meine Arbeit“

Mit einem Mix aus sozialem und modernem Ansatz für die Mitarbeiter, traditionellem Handwerk und gutem Marketing hätten es die Brüder Schwarze geschafft, dass der Betrieb wirtschaftlich solide dasteht, Kunden und Angestellte zufrieden seien. „Ich durfte dies selbst erleben und sage ganz überzeugt: Respekt!“, so Dulig.

Der Tag in der Backstube von Bennewitz war für Dulig ein weiterer Einsatz im Rahmen des Projektes „Deine Arbeit ist meine Arbeit“. Dabei taucht der Politiker in den Arbeitsalltag von Schaffenden in Sachsen ein, ohne Bonus und spezielle Behandlung.

Von LVZ