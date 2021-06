Sächsische Bläserphilharmonie trifft Schloss

Bad Lausick/Colditz/Trebsen

Ehe die Sächsische Bläserphilharmonie ihr traditionelles Promenaden-Konzert in der Hofburg von Innsbruck gibt und danach in die Sommerpause geht, hat ein neues Format Premiere. Die Reihe „Klangjuwelen im Schlösserglanz“ mit Sopranistin Jennifer Riedel führt am 4. Juli nach Colditz und am 16. Juli nach Trebsen. Chefdirigent Peter Sommerer spricht im LVZ-Interview über die Verbindung von Musik, Architektur und Geschichte.

Peter Sommerer ist seit Jahresbeginn Chefdirigent der Sächsischen Bläserphilharmonie. Quelle: Andre Kempner

Historische Räume musikalisch besetzen

Was unterscheidet die neue Reihe von den Anrechtskonzerten in Bad Lausick, Trebsen, Bad Düben?

Das besondere Erlebnis eines Open Air in historischer Kulisse. Es gibt im Umland von Leipzig so viele tolle Schlösser und Herrenhäuser, das sind ideale Sommer-Spielstätten. Nehmen wir Colditz: Wenn die Besucher hier hinauf kommen, durch die Innenhöfe gehen, erobern sie sich diesen besonderen Raum.

Und welche Musik erwartet sie hier: die der Renaissance, des Barock?

So ist es. Wir nutzen den Innenhof, verteilen die Musikerinnen und Musiker, wie es in einem Saal nicht möglich wäre. Thematisch schlagen wir einen Bogen vom Rittertum über die Jagd bis zu einem Ball auf dem Schloss, von Wagners „Aufzug der Heere“ bis zu Stolz‘ „Mein Liebeslied muss ein Walzer sein“. Die Besucher werden zu einem Teil der Festgesellschaft. Dass wieder Catering möglich ist, rundet das Ganze ab.

2022 werden neue Schlösser einbezogen

Ist vorstellbar, dass die Sächsische Bläserphilharmonie 2022 weitere Orte einbezieht?

Das ist die erklärte Absicht. Ich denke an Hartenfels in Torgau, das Barockschloss Delitzsch. Es gibt viele reizvolle Orte. Das Orchester und ich würden gern künftig drei von ihnen in jedem Sommer selbst entdecken und dem Publikum nahe bringen.

Von Ekkehard Schulreich