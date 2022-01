Sächsische Wasserstoffstrategie weckt Hoffnungen – Tüftler aus Lossa zeigt Prototyp

Thallwitz/Lossa

Sachsen setzt auf Wasserstoff. Eine entsprechende Strategie verabschiedete das Kabinett in dieser Woche. Demnach soll bis 2030 eine Wasserstoffwirtschaft mit möglichst geschlossenen Wertschöpfungsketten her. Energieminister Wolfram Günther (Grüne) nannte es einen Meilenstein der Energiewende im Freistaat.

Große Worte, die runtergehen wie Öl. Auch im Muldental, im Miniort Lossa bei Wurzen. Dort heimst der 29-jährige Florian König bereits eifrig Patente ein. Seine Erfindung: Ein Blockheizkraftwerk, das sich seinen eigenen Kraftstoff herstellt und dabei ohne fossile Brennstoffe auskommt.

Mit Partnern im Gespräch

Erfolgreich tüftelt er an einem Wasserstoffkomplettmodul. Damit soll der elterliche Bauernhof schon in anderthalb, spätestens in zwei Jahren autark sein: „Dann sorgen wir selbst für Heizung und Strom“, sagt der junge Mann. Er sei bereits mit Partnern im Gespräch, die das Modul später bauen könnten.

Sachsen wolle zum Impulsgeber werden, sagt Minister Günther: „Wir sind in der Pflicht, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Das bedeutet den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern.“ Dafür werde Wasserstoff benötigt. Wasserstoff, wie ihn Florian König schon jetzt testweise herstellen kann. Extra dafür ertüchtigte er die Werkstatt.

Der Prototyp funktioniert

Sein Prototyp ist fertig. Photovoltaik sorgt für Strom. Den braucht der Lossaer, um die Elektrolyse zu befeuern. Der gewonnene Wasserstoff wandert in einen Drucktank und wird dem Aggregat bei Bedarf zugeführt. Der bei der Spaltung des Wassers anfallende Sauerstoff entweicht nicht sinnlos, sondern bringt den Motor auf Touren.

Florian König an einer Vorrichtung zum Schweißen von Rohren. Quelle: Haig Latchinian

Bislang setzt der Lossaer auf den Viertakthubkolbenmotor. „Künftig soll es ein Kreiskolbenmotor sein“, sagt der Erfinder, dem dafür im Vormonat sein jüngstes Patent beurkundet wurde: „So entstehen keinerlei Abgase.“ Er verhandele mit Investoren, um seine Entwicklungen voranzutreiben, sagt Florian König.

„Florian ist ein Perfektionist“

Vater Frank, der den Familienbetrieb führt und deutschlandweit Blockheizkraftwerke betreut, ist voll des Lobes über seinen Filius: „Florian ist ein Perfektionist. Schon als Kind baute er Fahrräder und Mopeds auseinander und wieder zusammen. Mit 15 zerlegte er ganze Traktoren in ihre Einzelteile.“

Er habe nicht einfach nur geschraubt, sondern immer überlegt, wie er optimieren könnte. „Er sieht das einfach und weiß, was zu tun ist“, lacht der Vater. Karosserieinstandhalter Florian König ging bei Mercedes in die Lehre. Drei Jahre arbeitete er bei BMW: „Dort hatte ich gelernt, auf Zehntelmillimeter genau zu arbeiten.“

Arbeitsgruppe trifft sich in Wurzen

Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) sieht Wasserstoff als Schlüsseltechnologie. Sie besitze eine weitreichende Dimension für den gesamten Umbau der Industrie. „Nur mit dem Einsatz von grünem Wasserstoff ist die Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen.“ Es handle sich um eine „Überlebensstrategie“ für sächsische Unternehmen.

Laut Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) seien die Forschungsstätten gut aufgestellt. Dabei gibt es gebündelten Sachverstand auch auf dem Lande. Auf Initiative von Landrat Henry Graichen (CDU) treffe sich in Wurzen regelmäßig eine Arbeitsgruppe, sagen die Königs: „Hier geht es auch um Fördergelder, die bislang noch nicht flossen. Die Tüftelei ist teuer.“

Von Haig Latchinian