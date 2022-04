Saisonauftakt auf der Mulde: Wurzens Ruderer starten wieder durch

Wurzen

Simone Dögnitz und ihr Mann Harald werden auch in den nächsten vier Jahren an der Spitze der Rudervereinigung Schwarz-Gelb Wurzen stehen. Zur Vorstandswahl sprachen die Mitglieder der Gemeinschaft ihrer Führungsspitze wieder das Vertrauen aus. Wenig später ließen die Sportler dann die Boote zu Wasser und läuteten auf der Mulde den Saisonauftakt ein.

„Leider mussten wir aufgrund der Corona-Pandemie bereits Anfang 2021 unseren Betrieb einstellen“, gab Vizevorsitzender Harald Dögnitz vor den ersten Ruderschlägen im Schmölener Vereinsheim einen kleinen Rückblick auf die Ereignisse des Vorjahres. Niemand durfte mehr das Bootshaus betreten, jeder musste fortan individuell trainieren. Allerdings unterstützten die Übungsleiter ihre Schützlinge per Video. „Wettkämpfe – Fehlanzeige! Eine Regatta nach der anderen wurde abgesagt.“ Insofern freute es Dögnitz, dass fast alle aktiven Mitglieder bei der Stange blieben.

Trotz Corona-Zwangspause wächst die Zahl der Mitglieder

Die Vereinsarbeit schlief trotz der Beschränkungen zu keinem Zeitpunkt ein. Unter anderem traf sich der Vorstand während der vergangenen Monate fünfmal beim Landesruderverband. Dabei informierte die Dachorganisation über den Mitgliederschwund in manchen Vereinen des Freistaates, vor allem im Kinderbereich. Die Rudervereinigung „Schwarz-Gelb“ blieb Dögnitz zufolge davon verschont. „Unsere Mitgliederzahl hat sich zum Stichtag 31. Dezember 2021 sogar auf 110 erhöht. Das ist insbesondere den vielen Quereinsteigern zu verdanken.“

Blumen zum Abschied: Vereinschefin Simone Dögnitz und ihre Mann Harald (M.) danken Vorstandsmitglied Jürgen Alt (l.) für seine aufopferungsvolle Arbeit an der Vereinsspitze über viele Jahrzehnte. Quelle: privat

Im Mai 2021 stand dann endlich dank gelockerter Corona-Regeln das Bootshaus wieder für Trainingseinheiten offen und konnte ferner für Veranstaltungen vermietet werden. So besuchte beispielsweise im Juli der Rotary Club Wurzen anlässlich seines Präsidentenwechsels die Sportstätte an der Mulde. Dögnitz erwähnte den Besuch schon deshalb, weil die Rotarier den Anlass nutzten, einen Scheck in Höhe von 8500 Euro zu überreichen. Mit dem Geld aus verschiedenen Fördertöpfen vergrößerten die Ruderer ihre Vereinsflotte um einen schnittigen Einer und tauften das Boot zum Abrudern auf den Namen Rotary.

Freistaat Sachsen fördert Bau des neuen Bootslagers

Der eigentliche Höhepunkt des Vorjahres wurde schließlich das Vereinsfest im September. Diesmal jedoch ohne Gäste, dafür mit einem Vereinsmeister über alle Altersklassen – Michael Knespel. Ebenfalls im September fand schließlich auch der erste Wettkampf statt. Die Wurzener starteten erfolgreich durch. Denn Landesmeister wurde der Juniorenvierer mit Steuermann in der Besetzung Max und Felix Weiser, Hans Hartmann, Jannik Haase und Steuermann Jakob Hartmann.

Zuletzt merkten die alten und nunmehr neuen Vereinsvorstände Simone und Harald Dögnitz noch an, dass der wohl schönste Tag 2021 für sie die Übergabe des Fördermittelbescheides für den Bau der künftigen Bootshalle war. Aus den Händen von Innen- und Sportminister Roland Wöller erhielten sie am 20. September in Dresden die Bestätigung über 270 000 Euro. „Damit geht ein langer Kampf zu Ende“, so Harald Dögnitz.

Von Kai-Uwe Brandt