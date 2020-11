Sammlung im Museum aufgelöst: Was mit 2500 Objekten geschah

Landkreis Leipzig

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in der Burg Gnandstein das Kreismuseum Geithain. Auf mehr als 2500 Objekte brachte es die Sammlung zu DDR-Zeiten, wobei ein 24-teiliges Kaffeeservice aus dem 19. Jahrhundert als ein Objekt zählte.

Kurz nach der Wende, 1992, wurde die Burg Gnandstein an den Freistaat Sachsen übergeben. Das Kreismuseum, das sich unter anderem auf den Dreißigjährigen Krieg, Thomas Müntzer und die Entwicklung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) spezialisiert hatte, schloss seine Pforten. Die Burg besann sich auf ihre Wurzeln und bekam ihr eigenes Museum.

Allerdings waren die Eigentumsverhältnisse über Jahrzehnte ungeklärt: Denn die Burg gehörte nun dem Freistaat, aber die Musealien noch dem Landkreis. Viele Jahre geschah nichts. Gebietsreformen veränderten die Region. Der alte Landkreis Geithain gehörte bald zum Landkreis Borna und später zum Landkreis Leipzig.

Doppik schob die Sache an

Im Jahr 2010 kam die Doppik, eine ziemlich komplizierte doppelte Buchführung. Jede Kommune und jede Landkreisverwaltung musste damals alles, was ihr gehörte, bewerten. Jede Straße, jedes Schulhaus – und auch jedes Museumsobjekt. Das war sehr aufwändig und erzeugte so manches Stöhnen.

Die Burg Gnandstein beherbergte bis Anfang der 1990er Jahre das Kreismuseum Geithain. Heute hat die Burg ihr eigenes Museum. Quelle: LVZ-Archiv

Doch es brachte Bewegung in die Sache mit dem alten Museumsbestand. Man nahm sich das Thema wieder vor und wollte das nun mal klären, erinnert sich Iris Bode, Leiterin des Liegenschafts- und Kultusamtes im Landkreis.

Leihgaben kamen zurück

Also setzten sich Fachleute zusammen und erstellten einen Katalog. Es wurde aufgedröselt, welche Objekte einst als Leihgabe aus anderen Häusern kamen. Zum Beispiel Säbel und Helm aus dem Bornaer Karabiner-Regiment, die nun wieder ins Stadtmuseum Borna zurück kehrten. Oder die Urkunde eine Weltausstellung des Töpferkünstlers Kurt Feuerriegel, die nach Frohburg gehört.

Diese Kanone von der damaligen Schützengesellschaft Grimma kam zurück in die Muldestadt. Quelle: Thomas Kube

17 Museen und Vereine meldeten Interesse an. Der Polenzer Verein Einigkeit erwarb 52 Objekte. Der Dreiseitenhof in dem Dorf bei Brandis ist nicht nur bekannt für seine schönen Hoffeste und wundervollen Konzerte mit Laien und Profi-Musikern, sondern er will auch an die landwirtschaftliche Vergangenheit dieses Landstrichs erinnern – mit einer Ausstellung auf dem Heuboden.

Viele Objekte für Polenzer Verein Einigkeit

Die ist jetzt mächtig angewachsen. Adam Jones vom Verein nennt einige neue Stücke: Axt, Nageleisen, Egge, Milchasch, Quarkfass, Flachsbesen, Brenneisen, Futterschwengel, Tragekorb für Kinder, Reklameschild, Gerät zum Flaschenverschließen, Schaukelente, Ochsenjoch, Melkschemel...

Nach und nach sollen sie in die Schau integriert werden. Dort gibt es keine Beschriftung an den einzelnen Ausstellungsstücken. Der Besucher kann online mit Smartphone oder Tablet eine Erklärung finden, wird aber gleichzeitig eingeladen, selbst etwas dazu zu sagen oder die Beschreibung zu korrigieren, sagt Adam Jones.

Käthe-Kruse-Puppe für neue Ausstellung

Das Kreismuseum Grimma erhielt ebenfalls 50 neue Stücke. „Wir haben uns Objekte heraus gesucht, die unsere Sammlung ergänzen und zum Teil einst aus Grimma stammten“, sagte Museumsleiterin Marita Pesenecker. Zum Beispiel ein Gerberstreicheisen, mit dem das Fleisch von der Tierhaut geschabt wurde. Früher gab es viele Gerber in Grimma. Oder ein kleines Geschütz und ein Schützenadler. Bei der letzten Ausstellung über die Grimmaer Schützen musste solch ein Adler noch geliehen werden, jetzt hat das Museum seinen eigenen.

Weitere Exponate: eine holzwurmgeschädigte Backform für Pfefferkurchen und eine Botanisiertrommel, ein blechernes Sammelgefäß für Pflanzenteile. Quelle: Thomas Kube

Spielsachen wie eine Käthe-Kruse-Puppe sollen in der neuen Spielzeugausstellung zu sehen sein. Auch den Frack eines Postillons von 1871 hat das Museum jetzt. Dieser Mann saß einst auf dem Kutschbock der Postkutsche. Einige Stücke erzählen auch Kriegsgeschichte, zum Beispiel eine Granatenkiste, die nach dem Krieg als Hocker umgebaut wurde. Damals herrschte überall Mangel, es gab auch kaum Holz. Es sei nicht selten, dass Gegenstände aus dem Krieg umfunktioniert wurden, so die Leiterin.

Taufbriefe für Geschichtenhof

Mehr als 200 Objekte erhielt das Volkskundemuseum Wyhra für den Aufbau seiner neuen Ausstellung: Das bäuerliche Ensemble im Bornaer Ortsteil soll zum Geschichtenhof werden. Dabei soll ein Tag im früheren Hofleben erzählt werden, an dem ein Kind getauft wird, berichtet Museumsleiter Hans-Jürgen Ketzer.

Das Volkskundemuseum Wyhra wird derzeit zum Geschichtenhof umgebaut. Für die neue Dauerausstellung werden die Museumsobjekte aus Gnandstein verwendet. Quelle: LVZ-Archiv

Daher freut er sich, dass er nun „wunderschöne, geradezu künstlerisch gestaltete Taufbriefe“ erhalten hat. Die wurden einst von den Paten in der Kirche ins Taufkissen gesteckt, manchmal mit etwas Geld.

Auch kritische Stimmen zur Auflösung

Auch das neue Spielzeug – Puppenstube und Ritterburg – kann gut gebraucht werden. Zudem gibt es eine historische Puppe, „auch wenn sie nicht besonders schön ist“.

Hans-Jürgen Ketzer weiß, dass es auch kritische Stimmen zur Auflösung des Museumsbestandes gab: Manch einer sei dagegen gewesen, die Jahrzehnte alte Sammlung auseinander zu reißen, sagt er.

Keine Kosten für neue Besitzer

Gekostet hat der Umzug der Objekte indes nichts, es ging per „Eigentumsübertragung“ zu Null Euro an die neuen Besitzer. Zahlreiche historische Objekte erhielt auch an der Freistaat, genauer seine Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten GmbH. Diese gehören zur Geschichte der Burg Gnandstein und sollen dort auch weiterhin im Museum gezeigt werden.

Dieses Bild von der Völkerschlacht 1813, vermutlich eine Situation am damaligen Grimmaischen Tor in Leipzig, gehört jetzt dem Kreismuseum Grimma. Quelle: Thomas Kube

Doch viele Objekte fanden keinen Liebhaber. Stattliche 1700 Musealien – darunter Leiterwagen, Pflüge, Keramik, Tische, Stühle und Bilder – sind noch übrig, also der überwiegende Teil der Sammlung des einstigen Kreismuseums. All diese Stücke werden weder verkauft noch versteigert. „Das ist nicht wie bei Kunst und Krempel“, meint Amtsleiterin Iris Bode. Was einmal im Museum ist, behält seinen historischen Wert – auch wenn es erst mal im Depot liegt.

Ebenfalls per „Eigentumsübertragung“ gingen all diese historischen Gegenstände an den Freistaat über und verbleiben in der Burg Gnandstein. Auch wenn sich jetzt für sie niemand interessiert – vielleicht können kommende Generationen damit ihre Vergangenheit besser verstehen.

Von Claudia Carell