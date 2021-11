Sana-Klinik in Borna wird zum Impfzentrum – Termin buchen

Borna

Das Sana-Klinikum in Borna ist jetzt temporäres Impfzentrum im Landkreis Leipzig. Als eines von (geplant) vier seiner Art hilft es mit, die bislang eher niedrige Impfquote in Sachsen zu steigern. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.

„Das ist für uns ein wichtiger Beitrag, um eine schnelle und hohe Immunisierung in der Bevölkerung zu erreichen“, sagt Geschäftsführer Roland Bantle. Zum einen schützen sich die Menschen damit vor schweren Covid-19-Verläufen. Zum anderen helfe jeder Geimpfte, die Krankenhäuser zu entlasten.

Neben Borna impft Sana in Zwenkau

Schon kurz nach dem Beginn am Donnerstag zeigt sich, dass das Klinikum und das verantwortliche Landratsamt damit einen Nerv getroffen haben. „Für die ersten Tage waren die verfügbaren Termine schnell vergeben“, sagt Sana-Sprecherin Janet Schütze. Vereinzelt gebe es noch Termine. Sicherer sei aber, wer schon einmal nach zeitlichen Möglichkeiten in der nächsten Woche schaue. Und für wen der Weg nach Borna zu weit sei, könne auch auf Zwenkau ausweichen. Das dortige Geriatriezentrum von Sana zieht am 23. November nach und bietet ebenfalls Impfungen an.

Mit Anmeldung gegen Wartezeit

Wer sich impfen lassen will, muss sich vorher anmelden. „Um lange Wartezeiten und lange Schlangen vor den Impfräumen zu vermeiden, ist es dringend nötig, dass Impfwillige vorher einen Termin vereinbaren“, bittet Geschäftsführer Bantle. Am einfachsten gehe dies online.

Unter www.sana.de/leipzigerland finden interessierte Bürger den Link zur Web-Registrierung. Dort soll einfach den Anweisungen gefolgt werden, die Terminbestätigung erfolge dann per E-Mail. Ebenfalls auf der Anmeldeseite zu finden sind der Anamnesebogen, die Einwilligungserklärung und ein Infoblatt zum Datenschutz.

Geimpft wird in der Schmerztagesklinik

Wer sich nicht online anmelden möchte, kann dies auch telefonisch tun. Unter der Nummer 03433-21 11 40 können werktags von 9 bis 12 Uhr Impftermine gebucht werden.

Die Impfungen finden in der Schmerztagesklinik der Bornaer Klinik (Haus G, 1. Obergeschoss) statt. Diese sei leicht zu finden: Impfwillige mit Termin kommen am besten über den Nebeneingang an der Rudolf-Virchow-Straße (gegenüber Parkhaus) in die Klinik und folgen der Beschilderung.

Dienstagstermine fürs Geriatriezentrum

In der Zwenkauer Einrichtung hingegen wird der Begegnungsraum im Erdgeschoss zum Impfzentrum – und zwar jeden Dienstag von 13 bis 14.30 Uhr. Unter der Hotline 034203/4 20 45 können dafür werktags von 9 bis 12 Uhr Impftermine vereinbart werden.

Zur Impfung mitgebracht werden müssen Anamnesebogen, Einwilligungserklärung, Impfpass und Chipkarte.

Einschränkungen für Besuch in der Klinik

Erst kürzlich hatte das Klinikum wegen der anhaltend hohen Inzidenzen und der hohen Belegung mit Covid-19-Patienten verschärfte Besuchsregelungen beschlossen. Besucher müssen verpflichtend FFP2-Masken tragen und der 1-G-Regel Folge leisten: Es wird ein taggleicher Schnelltest von Arzt beziehungsweise Testzentrum benötigt, egal ob (un-)geimpft oder genesen.

Von LVZ