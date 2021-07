Sana-Kliniken Leipziger Land belegen bundesweiten Spitzenplatz

Die Sana-Kliniken Leipziger Land gehören zu den Top-5-Krankenhäusern ihrer Größenordnung in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie des F.A.Z.-Instituts, die Qualitätsberichte und Patientenbewertungen analysiert hat.

Die Sana-Kliniken Leipziger Land (hier das Haus in Borna) belegen in einer Studie zu den besten Krankenhäusern in Deutschland bundesweit den vierten Platz. Quelle: Jakob Richter