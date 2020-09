Sanierung des Reußischen Hofes kommt voran: Eröffnung zu Ostern 2021

Thallwitz

Der Wiederaufbau des durch einen Brand Anfang vorigen Jahres stark zerstörten Reußischen Hofes in Thallwitz stößt weiterhin auf großes Interesse. Am Sonntag luden die Gemeinde und der zukünftige Betreiber auf die Baustelle ein und mehrer hundert Interessierte kamen zur derzeit größten Baustelle im Ort. Thomas Genedl, Inhaber von Genedl Catering in Wurzen, wird das Objekt zukünftig von der Gemeinde pachten und dort wieder eine Gaststätte mit großem Saal, ein Vereinszimmer und Pensionszimmer anbieten.

Der Wiederaufbau im Reußischen Hof von Thallwitz macht große Fortschritte. Bereits jetzt ist erkennbar, was sich alles verändern wird.

Neues Raumkonzept und moderne Technik

In einzelnen Gruppen wurden die Besucher durch das Gebäude geführt und schon im ersten Raum, der ehemaligen Gaststube, fiel auf, dass sie deutlich verkleinert wurde. „Mit dem Umbau des Hauses greifen auch die heutigen Sicherheitsvorschriften, deshalb haben wir das Objekt komplett verändert“, lässt Genedl die neugierigen Besucher wissen. Während im Gastraum fortan weniger Platz ist, hat sich die Küche hingegen DIN-gerecht vergrößert.

Brandschutzauflage führen zu Veränderung

Das neue Raumkonzept wird besonders den Brandschutzauflagen gerecht. So gibt es nur noch eine große (neue) Theke im Saal, von der auch die Gaststätte und das Vereinszimmer bedient werden. Der Gastraum bietet nach der Umgestaltung noch 32 Sitzplätze. Das Vereinszimmer bleibt bei 25 Plätzen. Der Saal ist für 179 Plätze ausgelegt, davon bis etwa 120 im Bankett. Ein Blick in dieses Prachtstück des Gebäudes war allerdings nicht möglich, da der Saal derzeit als Lagerraum für Baustoffe genutzt wird.

Eineinhalb Jahre nach der verheerenden Brandkatastrophe, bei der ehemalige Wirt ums Leben kam, gehen die Bauarbeiten jetzt zügig voran. „Allerdings haben wir ein dreiviertel Jahr nur mit Planungsleistungen verbracht, weil es von dem Gebäude keinerlei Baupläne mehr gab“, runzelt der neue Betreiber die Stirn. Der Saal bleibt übrigens aus Gründen des Denkmalschutzes komplett so erhalten, wie er aus früheren Zeiten noch im Gedächtnis ist. Egal ob Farben, Lampen – das ganze Erscheinungsbild bleibt unverändert – bis auf den Tresen, der jetzt hier platziert wird.

Übernachtung möglich, aber kein Aufzug

Im Dachgeschoß werden wieder drei Pensionszimmer eingerichtet, im Obergeschoß das Vereinszimmer und die Toiletten. Das Vereinszimmer ist zukünftig für Firmentagungen oder Familienfeiern ausgelegt und mit moderner Technik ausgestattet. Im Außengelände sollen zusätzliche Parkplätze entstehen. „Da kein Platz zum Einbau eines Aufzuges im Haus ist, gibt es zukünftig auch im Erdgeschoss Toiletten, die barrierefrei sind“, wirft Bürgermeister Thomas Pöge noch ein.

Auch wenn vor Weihnachten die Außen- und Rohbauarbeiten zum Abschluss kommen werden, wird der Innenausbau dann noch etwa zwei Monate beanspruchen. „Mit der Kompletteröffnung von Gaststätte und Pension rechne ich im März nächsten Jahres“, zeigt sich Genedl optimistisch. „Auf jeden Fall wollen wir Ostern 2021 erste Gäste im dann sanierten Reußischen Hof empfangen.“

Von Thomas Kube