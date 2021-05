Schau in Canitz: Geschichte liegt unterm Acker

Thallwitz/Canitz

„Sachsens Geschichte unterm Acker – Landwirte schützen Denkmale“ heißt die Ausstellung, die Landwirtschaftsminister Wolfram Günther im Park Canitz eröffnet hat. Sie widmet sich dem Erhalt archäologischer Denkmale auf landwirtschaftlich intensiv genutzten Ackerflächen.

„Wenn wir die Gegenwart verstehen wollen, müssen wir die Vergangenheit kennen“, sagt Thomas Westphalen, Abteilungsleiter im Landesamt für Archäologie (LfA). Doch zwischen beiden verläuft eine Konfliktlinie, die die Ausstellung beschreibt. Im Boden, oft nur 30 Zentimeter unter der Oberfläche, schlummert seit 7000 Jahren, als unsere Vorfahren Ackerbau und Viehzucht betrieben, was Archäologen interessiert. Und darüber ist der für Landwirte wichtige Boden. „In dem Augenblick, wo der Landwirt zu tief pflügt, zerstört er das darunter Liegende. Übrig bleiben Scherben“, beschreibt Westphalen das Dilemma. Hinzu komme die Bodenverdichtung durch immer größer werdende Maschinen und insbesondere in Sachsen Probleme mit Wassererosion.

Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (M.) eröffnete zusammen mit Grit Schnitzer und Thomas Westphalen die Ausstellung. Quelle: Thomas Kube

Pflugspur im Urnengrab

Prunkstück der Ausstellung ist ein in Klein-Oelsa, Boxberg, als Block geborgenes Stück Acker mit einem Urnengrab der Lausitzer Kultur aus der Jungbronzezeit um 1100 vor Christus, das diesen Konflikt anschaulich macht. „Das Besondere ist, dass alles original ist – vom Leichenbrand bis zu den Häckselresten auf der Oberfläche“, erklärte Rebecca Wegener vom LfA. Auch zu sehen ist aber auch die Spur des Pfluges, der ein Gefäß im Grab zusammengedrückt hat.

Allein in Sachsen gibt es rund 20000 Bodendenkmale vom Neolithikum bis zum Mittelalter, von denen man durch Baumaßnahmen, Luftarchäologie oder eben landwirtschaftliche Nutzung Kenntnis erhalten habe, sagt Wegener. Dabei, so betont sie, gehe es nicht um sofortige Bergung, sondern darum, die Denkmale zu bewahren. „Denn die Untersuchungsmethoden werden immer besser“, sagt sie. Mit ihnen wachse die Chance, in Zukunft aus Funden noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen.

Jahrtausendealte Archive sollen erhalten werden

Es sei eminent wichtig, dieses jahrtausendealte Archiv zu erhalten, mahnte auch der Minister. „Denn wird es hochgepflügt oder eingeebnet, ist es unwiederbringlich weg.“  Gleichzeitig könne man nicht alles stillegen, verwies Günther darauf, dass es sich oft um beste Böden handele. „Man muss sie nutzen, aber sorgsam. Man kann Landwirtschaft betreiben und die Bodendenkmale trotzdem für uns und kommende Generationen erhalten.“ Dies zu kommunizieren, sei die Ausstellung ein Mittel.

Die Schau gibt einen Überblick über die Instrumente zum Schutz der Denkmale, angefangen von Fördermitteln über Aufforstung bis zur Entwicklung von Maschinen mit geringerem Bodendruck. Westphalens Favorit: smart Farming. „Die Landwirtschaft in Sachsen ist in Sachen Digitalisierung führend“, lobte er. GPS-gestützt, könne die Maschine anhand von Karten des LfA über wertvollen Objekten den Pflug anheben. Über ländliche Neuordnung indes denke man beispielsweise bei einem Hügel zwischen Hof und Stauchitz (Kreis Meißen) nach, wo man die legendäre Slawenburg Gana vermutet, mit deren Eroberung 929 die Herrschaft der Sachsen begann. „Ackerbau hat schon zum Verschleiß der Anlage beigetragen“, erklärte Michael Strobel, LfA.

Die Ausstellung bietet über Farben eine gute Orientierung: Rot ausgewiesen sind die Gefahren für die Bodendenkmale, grün die Lösungen. Quelle: Thomas Kube

Wassergut für die Ausstellung bestens geeignet

Canitz ist bereits der 21. Standort der seit 2015 tourenden Wanderausstellung, die in Zusammenarbeit des LfA und des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie entstanden ist und durch Vorträge und Exkursionen ergänzt wird. „Wohin passt sie besser als ins Wassergut“, meinte Beigeordneter Gerald Lehne in Vertretung von Landrat Henry Graichen und wünschte sich, dass die vielen naturinteressierten Parkbesucher, darunter Fachbesucher und Schulklassen, die Wirkung der Ausstellung multiplizieren. Das Wassergut ist ein Tochterunternehmen der Leipziger Wasserwerke. „Was uns in der Branche auszeichnet, ist, dass wir auch Landwirte sind“, sah auch deren Technischer Geschäftsführer Ulrich Meyer den Standort gut gewählt. „Wir bewirtschaften hier 800 Hektar ökologisch und haben damit die Wasserqualität verbessert – für Sachsen ein Vorzeigeprojekt.“ Für die Wasserwerke sei beispielsweise die große Ansammlung an Holzbrunnen aus dem Neolithikum in der Region interessant. „Sobald Menschen sich irgendwo niedergelassen haben, haben sie sich als erstes um Wasser gekümmert.“

Ausflug in die Vergangenheit

Im Park kann man schon immer einen Ausflug in die Vergangenheit unternehmen, wie der Thallwitzer Bürgermeister Thomas Pöge erklärte. Auf vier Hektar wurden ehemals landwirtschaftlich genutzte Gebäude denkmalgerecht instandgesetzt, Unterkünfte der Slawen und Germanen nachgebildet, ein Langhaus aus der Jungsteinzeit sowie die dazugehörigen Feldwirtschaften. Das Museum zeigt archäologische Funde wie die Nachbildung eines Wendelhalsringes aus der frühen Eisenzeit, 1926 bei Ausgrabungen zum Canitzer Wasserkraftwerk gefunden. Grit Schnitzer, Vorsitzende des Fördervereins mittleres Muldegebiet, der sich seit 1991 im Park engagiert, hofft, im Sommer viele Besucher – insbesondere auch in der Wanderausstellung – begrüßen zu können. Aktuell ist zwar ist der Park geöffnet, die Gebäude sind es coronabedingt aber noch nicht.

Weitere Informationen: www.park-canitz.de

Von Ines Alekowa